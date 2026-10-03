Николай Рашков в най-големия подкаст за европейски баскетбол: Идването на Евролигата в София е нещо огромно

Директорът на националните отбори за мъже и жени, член на УС на Балкан и кандидат за президент на БФБаскетбол Николай Рашков бе гост в най-големия подкаст за европейски баскетбол Euroinsiders.

“Бях отгледан в домакинство, в което са ме възпитали да имам уважение към семейството и към страната си. Спортът баскетбол ми е дал много и сега се чувствам в позиция да се опитам да дам нещо и аз обратно”, сподели Рашков, добавяйки важността на това да бъдат въвлечени децата в играта с оранжевата топка.

Николай Рашков посочи какво ще даде на българския баскетбол, ако бъде избран за президент на БФБ

“Това е огромно. Ако те не бяха решили да дойдат в София, не виждам как София би могла да бъде на картата на Евролигата. Това е като да открехнеш завесата и да видиш, че има един нов пазар, потенциал”, коментира Рашков и темата за идването на Евролигата чрез израелския тим Апоел Тел Авив у нас през този и миналия сезон.

Николай Рашков с ясен план за подрастващите баскетболисти в България

“Могат ли да се правят пари от баскетбол в Европа? 100%. Всичко е въпрос на нагласа. Ако си с правилната нагласа, ако си поставиш правилните цели и отделиш нужното време да разбереш бизнес модела, нещата всъщност може да проработят. В общи линии трябва да докажем или, че сме луди, или, че в действителност има нещо, което другите са неглижирали”, каза още кандидатът за президент на БФБ.

Николай Рашков говори за готвените промени за Закона за хазарта

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg