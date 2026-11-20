Неяснота около завръщането на Антъни Едуардс в НБА

Звездата на Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс е позитивно настроен за възстановяването си след операцията на коляното, която претърпя в края на миналия месец, но все още не знае кога ще се завърне в игра в Националната баскетболна асоциация (НБА).

25-годишният гард страдаше от възпаление на дясното коляно, но игра въпреки него още през редовния сезон през пролетта, преди да нарани и другото си коляно в първия кръг от плейофите през април. Четирикратният участник в Мача на звездите си взе двумесечна почивка през лятото, за да позволи на травмите да се заздравят без операция, но след началото на новия сезон стана ясно, че това няма да бъде възможно.

Първоначалните прогнози бяха Едуардс да отсъства поне осем седмици, но след процедурата плановете са се променили и той не знае кога отново ще бъде на терена.

"Това беше нещо, което трябваше да поправя, за да мога да играя без болка през следващите няколко години, но кой знае? Може би след няколко години ще ми се наложи да правя нещо друго, но се надявам да не стане така. Мисля, че ще съм добре. Планирам да се завърна, но не знам кога. Просто се опитвам да си върна силата в крака. Мисля, че това е най-трудното нещо", каза американецът след тренировка на Минесота, цитиран от АП.

В четирите си мача през кампанията Антъни Едуардс има средно по 33,3 точки, 4,8 борби и 3,5 асистенции. Това е седми сезон в лигата за избрания под номер 1 в драфта през 2020 година играч, като до момента средните му показатели за кариерата са 24,6 точки, 5,2 борби и 4,1 асистенции за 446 мача.

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