Сан Антонио Спърс бързо се върна на победния път след поражението от Детройт, налагайки се у дома над Лос Анджелис Клипърс със 124:112 в двубой от редовния сезон на НБА.
Виктор Уембаняма бе неудържим за домакините и завърши срещата с "дабъл-дабъл" от 32 точки и 11 борби, реализирайки 13 от 26-те си стрелби от игра. Това бе негов седми мач с поне 30 отбелязани точки през настоящата кампания. Стефон Касъл също направи впечатляващ мач с 21 точки и 12 асистенции, а Джулиан Шампани добави 20 пункта за успеха.
За гостите от Лос Анджелис Дариъс Гарланд и Брук Лопес реализираха по 23 точки, докато Макс Щрус се отчете с 18 точки, включително пет тройки от осем опита.
Спърс трябваше да се справят без контузения Дилън Харпър, който пострада в края на мача срещу Детройт и ще отсъства между една и три седмици заради разтежение в лявото бедро. В негово отсъствие важна роля от пейката изигра Джордан Маклафлин. За 11 минути на паркета той записа пет борби и три асистенции без нито една грешка, като в този период тексасци надиграха съперника си с 16 точки разлика.
След колебливо начало домакините поведоха с двуцифрен аванс (38:28) в началото на втората четвърт след точна стрелба на Касъл от далечна дистанция. Отборът на Сан Антонио вече има 12 победи и само една загуба през сезона, когато успее да поведе с десет или повече точки.
Въпреки че Сан Антонио допуска най-малко стрелби от тройката средно на мач в цялата лига (32,9), Клипърс показаха отлична ефективност от периметъра и вкараха 17 от своите 42 опита. В средата на заключителната четвърт открадната топка от Касъл и тройка на Шампани направиха резултата 105:97, но Лопес и Щрус върнаха интригата с поредни успешни изстрели от далечно разстояние. Въпреки постоянния натиск на гостите, домакините запазиха хладнокръвие и затвориха уверено мача.
В събота Клипърс гостуват на Далас, докато Сан Антонио приема състава на Ню Орлиънс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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