Спърс удържаха щурма от тройката на Клипърс, шоу на Уембаняма

Сан Антонио Спърс бързо се върна на победния път след поражението от Детройт, налагайки се у дома над Лос Анджелис Клипърс със 124:112 в двубой от редовния сезон на НБА.

Виктор Уембаняма бе неудържим за домакините и завърши срещата с "дабъл-дабъл" от 32 точки и 11 борби, реализирайки 13 от 26-те си стрелби от игра. Това бе негов седми мач с поне 30 отбелязани точки през настоящата кампания. Стефон Касъл също направи впечатляващ мач с 21 точки и 12 асистенции, а Джулиан Шампани добави 20 пункта за успеха.

And now, here are some of the most UNREAL plays of Wemby's career! WEMBY CONTINUES TO DEFY LOGIC 👽 https://t.co/aVnMzOoVkX — NBA (@NBA) November 20, 2026

За гостите от Лос Анджелис Дариъс Гарланд и Брук Лопес реализираха по 23 точки, докато Макс Щрус се отчете с 18 точки, включително пет тройки от осем опита.

Спърс трябваше да се справят без контузения Дилън Харпър, който пострада в края на мача срещу Детройт и ще отсъства между една и три седмици заради разтежение в лявото бедро. В негово отсъствие важна роля от пейката изигра Джордан Маклафлин. За 11 минути на паркета той записа пет борби и три асистенции без нито една грешка, като в този период тексасци надиграха съперника си с 16 точки разлика.

Stephon Castle tonight: 21 PTS - 12 AST (!!!) - 6 REB - 4 STLS - 7/12 FG https://t.co/A65cY7zUEZ — Bala (@BalaPattySZN) November 20, 2026

След колебливо начало домакините поведоха с двуцифрен аванс (38:28) в началото на втората четвърт след точна стрелба на Касъл от далечна дистанция. Отборът на Сан Антонио вече има 12 победи и само една загуба през сезона, когато успее да поведе с десет или повече точки.

Julian Champagnie tonight: • 20 points • 4 rebounds • 8/14 FG https://t.co/JjFl2lYGZ0 — Bala (@BalaPattySZN) November 20, 2026

Въпреки че Сан Антонио допуска най-малко стрелби от тройката средно на мач в цялата лига (32,9), Клипърс показаха отлична ефективност от периметъра и вкараха 17 от своите 42 опита. В средата на заключителната четвърт открадната топка от Касъл и тройка на Шампани направиха резултата 105:97, но Лопес и Щрус върнаха интригата с поредни успешни изстрели от далечно разстояние. Въпреки постоянния натиск на гостите, домакините запазиха хладнокръвие и затвориха уверено мача.

OH MY DARIUS GARLAND!! 😮‍💨 https://t.co/ijsotz55Gi — LA Clippers (@LAClippers) November 20, 2026

В събота Клипърс гостуват на Далас, докато Сан Антонио приема състава на Ню Орлиънс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/