Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

Бившият капитан на националния отбор на България по волейбол Владимир Николов, който в момента е народен представител от ПП “Прогресивна България” и е заместник председател на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание, коментира избора за президент на Българската федерация по баскетбол, който се провежда днес.

Изборите за нов президент на БФБ започнаха

“От името на ПП “Прогресивна България” мога да заявя категорично, че нашата партия никога не се е месила в изборите на всяка една организация. Министерството на младежта и спорта ще работи с легитимно избрания нов президент на Българската федерация по баскетбол, който и да е той”, заяви Владо Николов специално пред Sportal.bg.

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