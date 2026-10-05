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Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

  • 5 окт 2026 | 12:25
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Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

Бившият капитан на националния отбор на България по волейбол Владимир Николов, който в момента е народен представител от ПП “Прогресивна България” и е заместник председател на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание, коментира избора за президент на Българската федерация по баскетбол, който се провежда днес.

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“От името на ПП “Прогресивна България” мога да заявя категорично, че нашата партия никога не се е месила в изборите на всяка една организация. Министерството на младежта и спорта ще работи с легитимно избрания нов президент на Българската федерация по баскетбол, който и да е той”, заяви Владо Николов специално пред Sportal.bg.

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