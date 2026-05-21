Николай Рашков е новият директор на националните отбори за мъже и жени

Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) обяви, че вече има нов директор на националните отбори за мъже и жени в лицето на Николай Рашков.

На днешната среща с медиите бе представено и партньорството с гръцкия бранд за спортна екипировка GSA.

"В последните няколко месеца имаме позитивни новини - включването на по-млади хора с изключителна визия. Говоря за Николай Рашков", коментира президентът на БФБаскетбол Георги Глушков.

"Моята основна дейност е извън баскетбола. Участвам в няколко странични бизнеса, които се развиват добре. Причината да съм тук сега е, че преди три години имах неблагоразумието да инвестирам в баскетбол за подрастващи в България и от там се завъртя едно колело, което в крайна сметка създаде екипа около мен", бяха първите думи на Николай Рашков на пресконференцията.

Каква е моята мотивация - израснал съм в семейство, което ме е възпитало да ценя символите на България. Изпитвам уважение към състезателите и целия щаб на националния отбор", продължи той.

"Нашето включване с целия ни екип е напълно безвъзмездно и смятам, че в следващия цикъл на националните тимове може да изпълни три цели. Първото е подобряване на условията на работа на целия щаб и състезателите. Второ - вдигане на нивото като имидж на двата отбора и номер три - всички състезатели, които играят професионален баскетбол са подписали договор и тяхното свободно време е собственост на клубовете, които се състезават. Борбата с всеки един клубен отбор да разреши на тези състезатели да участват за националния отбор е тежка. Днес обявяваме и партньорството с компанията GSA, която се занимава със спортна екипировка от доста задълбочено време. Нямам съмнение в качеството на екипировката им. Стойността на цялото партньорство надвишава 75 хиляди евро. Те ще предоставят екипировка и за подрастващите гарнитури", каза още Рашков.

За мъжкия национален тим на България предстои домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща от група В на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. До момента българите имат две победи и една загуби, като оглавяват класирането.

При дамите в група J от втория етап на пресявките за участие на Евробаскет 2027 за България първите срещи тази година ще бъдат през ноември. Женският държавен тим на страната ще приеме Хърватия на 11 ноември, докато три дни по-късно ще посрещне Испания.

Снимки: Борислав Трошев