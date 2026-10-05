Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Пресконференция на Атанас Рибарски и тренировка на националите преди гостуването на Люксембург
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Ето кои имена влизат в състава на новия УС на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 18:01
  • 838
  • 1

След избирането на Константин Папазов за президент на БФБаскетбол, стана ясен и съставът на Управителния съвет на Федерацията. Той ще се състои от 13 души, като бе предложен от самия Тити Папазов и беше одобрен след гласуване.

Членовете на УС на БФБ:

Инж. Петър Георгиев

Тина Димитрова

Владислава Лазарова

Лъчезар Коцев

Орлин Николов

Милен Велчев

Александър Чобанов

Николай Лазаров

Никола Гечев

Теодор Бабаров

Орлин Атанасов

Зоран Митров

Росен Барчовски

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 27892
  • 134
Хванаха звезда от Евролигата да шофира след употреба на алкохол

Хванаха звезда от Евролигата да шофира след употреба на алкохол

  • 5 окт 2026 | 15:12
  • 848
  • 0
Локо Пловдив пътува утре за Рига за дебюта си във ФИБА Къп

Локо Пловдив пътува утре за Рига за дебюта си във ФИБА Къп

  • 5 окт 2026 | 14:54
  • 711
  • 0
Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

Млада звезда на Вашингтон все по-близо до завръщане в игра

  • 5 окт 2026 | 13:15
  • 711
  • 0
Йокич напомни защо е феноменален играч с изумителна асистенция

Йокич напомни защо е феноменален играч с изумителна асистенция

  • 5 окт 2026 | 12:28
  • 2974
  • 2
Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

Владо Николов: ММС ще работи с легитимно избрания президент на БФ Баскетбол

  • 5 окт 2026 | 12:25
  • 1810
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

Рибарски: Играчите могат много повече! Голямото текучество води го загуба на облик

  • 5 окт 2026 | 18:45
  • 3944
  • 18
УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

УЕФА наложи солени санкции след Левски - АЕК, обяви причините

  • 5 окт 2026 | 18:12
  • 5662
  • 3
Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

Тити Папазов е новият президент на БФБаскетбол

  • 5 окт 2026 | 17:00
  • 27892
  • 134
Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

Маркус Гиздол: ЦСКА е име, което задължава! Тук се гонят успехи и титли

  • 5 окт 2026 | 15:45
  • 27383
  • 130
Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

Ето как изглежда стадион "Българска армия" (снимки+видео)

  • 5 окт 2026 | 14:50
  • 20413
  • 75
Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

Ето какво ще прави Христо Янев в ЦСКА от сега нататък

  • 5 окт 2026 | 15:21
  • 16452
  • 38