Ето кои имена влизат в състава на новия УС на БФБаскетбол

След избирането на Константин Папазов за президент на БФБаскетбол, стана ясен и съставът на Управителния съвет на Федерацията. Той ще се състои от 13 души, като бе предложен от самия Тити Папазов и беше одобрен след гласуване.

Членовете на УС на БФБ:

Инж. Петър Георгиев

Тина Димитрова

Владислава Лазарова

Лъчезар Коцев

Орлин Николов

Милен Велчев

Александър Чобанов

Николай Лазаров

Никола Гечев

Теодор Бабаров

Орлин Атанасов

Зоран Митров

Росен Барчовски

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Снимки: Борислав Цветанов