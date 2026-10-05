Ето кои имена влизат в състава на новия УС на БФБаскетбол

След избирането на Константин Папазов за президент на БФБаскетбол, стана ясен и съставът на Управителния съвет на Федерацията. Той ще се състои от 13 души, като бе предложен от самия Тити Папазов и беше одобрен след гласуване.
Членовете на УС на БФБ:
Инж. Петър Георгиев
Тина Димитрова
Владислава Лазарова
Лъчезар Коцев
Орлин Николов
Милен Велчев
Александър Чобанов
Николай Лазаров
Никола Гечев
Теодор Бабаров
Орлин Атанасов
Зоран Митров
Росен БарчовскиДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Борислав Цветанов