Николай Рашков с ясен план за подрастващите баскетболисти в България

Кандидатът за президент на БФБаскетбол Николай Рашков заяви, че има ясен план как да бъдат решени проблемите с разходите по транспорта и съдийските услуги в мачовете на подрастващите в баскетбола у нас. Той бе гост в студиото на Sportal.bg и в "Битката за БФБ" обясни как е възможно да бъде обезпечено на почти 80% цялото пътуване на подрастващите баскетболисти за мачове и турнири в България.

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

"Изхождайки от това, че за мен тази структура на баскетбола трябва да бъде обособена изцяло отделно и трябва да се занимава единствено и само с проблемите на подрастващите, тук идват два основни проблема - имаме два основни компонента като разход, които са транспорт и съдийско обезпечаване на този вид мачове, турнири за подрастващи и т.н. Какъв е моделът, който би работил при нашите подраставщи в България, на първо място. И на второ място - как бихме могли да обезпечим тези съдийски разходи за клубовете. Това е доста мащабен проект, който, направих си труда да го сметна до стотинка, и мога да ти кажа, че е абсолютно постижимо. Т.е., с днешна дата, при правилно функционираща федерация, с бизнес построена логика и правилно разпределение на финансите, ние бихме могли да обезпечим съдийския ресурс на подрастващите.

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Що се отнася до транспорта, направих си труда да проведа няколко разговори с експерти в министерството на транспорта, с които имам добър контакт и съм работил немалко време, както и с различни компании в сектора, както транспортни, така и горивни, с редица хора, които са ангажирани в социалното развитие. С ясен план, който бих могъл да презентирам другата седмица, мога да ти кажа, че около 78% от цялото пътуване на подрастващите в България може да бъде обезпечено. Това е огромен процент и изисква единствено три неща: работа с бизнеса, работа с общинските структури и работа с федерацията като администратор на целия този процес", обясни Рашков.

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Снимки: Борислав Трошев