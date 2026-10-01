Николай Рашков посочи какво ще даде на българския баскетбол, ако бъде избран за президент на БФБ

Кандидатът за президент на БФБаскетбол Николай Рашков беше гост в студиото на Sportal.bg днес и сподели какво ще направи конкретно, ако спечели изборите на 5 октомври. Директорът на националните отбори за мъже и жени каза, че ще осигури две нови зали в София и провеждането на групови фази или под друга форма на голям баскетболен форум у нас.

Николай Рашков в "Битката за БФБ": Масовият спорт, подрастващите и женският баскетбол трябва да са приоритет

"Какво бих дал на българския баскетбол, ако стана президент на Федерацията? Ще бъда изключително конкретен в отговора на този въпрос. Две нови зали на територията на София в рамките на следващите две години. Строежът на едната ще започне другата година, независимо дали аз съм президент на Федерацията или не. Аз или ще обезпеча моя клуб, или ще обезпеча един по-голям спорт. Привличане на голям форум на европейски баскетбол на територията на България, под формата на групови фази или на по-голям турнир и привличане на по-голям турнир от екосистемата на Евролигата на територията на България като домакинство, които съответно да могат да вдигнат профила на нашия спорт", каза Рашков в "Битката за БФБ" и отправи призив към всички кандидати за президент на БФБ:

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"Нека приемем отговорността, която всеки от нас има към спорта и да не позволим нашето его да надделее над приоритетите на баскетбола. Имаме много добър и ясен пример с федерации като тази по вдигане на тежести, борба, шах, дори във футбола имаше подобни ситуации.. Нека има първо призив за ясно обединение, да се седне на масата и да се дискутират темите по нормален, градивен и зрял начин. И второ - какъвто и да е резултатът от това състезание, айде да не е битка, да се примирим и да го приемем, а не да позволяваме следващите година-две да се превърнат в оспорвания, съдебни битки и работа в опозиция, което със сигурност ще девалвира нивото на спорта още повече. Напротив - да се опитаме да го превърнем в градивна, обща, екипна работа, която да даде правилния резултат".

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