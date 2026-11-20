Белгийски грандове ще гледат Сержиньо на "Велодром"

Слушай на живо: Марсилия - Левски

Белгийските грандове Андерлехт и Брюж ще гледат Сержиньо на "Велодром". Скаути на отборите ще заемат места в ложите на стадиона за гостуването на Левски на Марсилия, информират местните медии. Преди месец изданията Voetbalkrant и VoetbalNieuws съобщиха, че двата клуба имат интерес към 26-годишния халф.

Скаути на Андерлехт и Брюж ще продължат да наблюдават изявите на Сержиньо до края на календарната година, като приоритет ще бъде представянето му в Лига Европа. Двата белгийски клуба проучват възможността да привлекат португалеца, който се утвърди като важна част от състава на Хулио Веласкес. За момента е малко вероятно Левски да се съгласи да продаде през зимата 26-годишния полузащитник.

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Сержиньо получи контузия при победата с 1:0 над Ягелония. Португалският плеймейкър имаше проблеми в областта на аддукторите, но вече е възстановен и ще може да вземе участие в домакинството на Локомотив (София) в неделя. До онзи момент той се бе появявал на терена във всеки един двубой от кампанията, но след това не игра с ЦСКА. Сержиньо е с 26 мача и 4 гола през сезона. Както е известно, готов за мача със столичните "железничари" е и друг основен халф - Акрам Бурас.

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