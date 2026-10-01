Николай Рашков говори за готвените промени за Закона за хазарта

Кандидатът за президент на БФБаскетбол Николай Рашков беше специален гост в студиото на Sportal.bg, където разговаряхме по различни теми свързани с баскетбола и спорта, а една от тях бе и промените за Закона за хазарта. Ето какво е неговото мнение.

“Това е изключително значима тема, не само в баскетбол, а и за всеки един спорт в момента. В случая, в който ние гледаме пресконференция, която ни обяснява как всъщност приключва рекламата на спорт, казусът има две измерения. Едното е начинът, по който хазартът се рекламира до момента и моралната страна на цялото това нещо. Другата страна на монетата е тотална абдикация от страна на държавата в развитието и издръжката на спортисти с висок профил, на отбори с висок профил и наличието на спорт от най-високо ниво в България. Този вакуум през годините беше зает от хазартната индустрия като цяло, която е основният инвеститор в българския спорт в момента. Когато ние кажем спираме цялото това нещо или го прекрояваме, или го правим в друг формат, къде е гласът на всички спортове, на всички федерации, на всички клубове, които са участници в този процес?! И ако кажем спираме тези пари от тук, това значи ли, че държавата ще си вдигне бюджета за спорт. Как ще бъдат издържани тези клубове от тук нататък?

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Чисто бизнес страната на този въпрос е ние все още работим със структури като ФИФА, УЕФА, ФИБА…върхът на пирамидата и регулатор в даден спорт. Ако те продължават да имат обвързаност и интеракция с бетинг компании и с компании от хазартната индустрия, тогава не би ли трябвало първо от там да започне свалянето на този тип поява, а не от обратната страна?!

Друго, за което малко се говори, това е отношението на бетинга като цяло в спорта и в баскетбола като цяло. Тук конкретно бихме могли да говорим за баскетбола. Залагането на мачовете, уредените мачове и т.нар. “черно тото” е проблем за всеки един спорт, проблем е и за баскетбола. Въпросът е много прост. Този тип дейности аз поне не съм чул за територия в света, на която в момента някой да е размахал магическата пръчка и те да са спрели и да са изчезнали. Което означава, че ти ако въведеш забрана, която е на практика неприложима, ти отваряш Кутията на Пандора с цял един “сив” сектор и всъщност хората, които работят в този бизнес и отговарят на ясни регулации автоматично се прехвърлят в компаниите, които вече спират да отговарят на регулации и правят точно каквото си пожелаят. Този въпрос е изключително детайлен и за момента спортът кардинално отсъства от дискусията на тази тема. Бъдещият президент на федерацията по баскетбол би трябвало много тясно да се запознае с целия този въпрос и да има конкретно мнение и начин, по който да се случват нещата.

И да, ако ме питаш като родител по никакъв начин не искам моите деца да имат интеракция с реклама на тема бетинг, но в същото време идва следващият въпрос - Как ще издържаме баскетбола, как ще издържаме националния отбор, как ще издържаме големите отбори, които играят европейски турнири? Спортът върви към ниво на аматьорско развитие, което също е посока, с която трябва да се примирим и да влезем в някаква посока на приемственост на този процес, може би. Но пак се връщам на това един призив към дтржавата и точно този прословут бюджет за спорта. Какво ще се случва с него, как ще се развива и как реално ние ще издържаме тези спортни структури.”

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Снимки: Борислав Трошев