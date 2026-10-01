Мбапе се забърка в нов скандал

Килиан Мбапе отново се озова в центъра на нов скандал в Реал Мадрид. Френският национал бе забелязан да се забавлява в нощен Париж заедно с приятелката си – испанската актриса Естер Експосито, във момент, в който трябваше да се концентрира върху възстановяването си от контузия.
Нападателят наскоро напусна лагера на френския национален отбор заради травма в лявото коляно, получена в мача срещу Турция от Лигата на нациите. Предварителните очаквания бяха играчът да бъде ежедневно във Валдебебас, за да стартира процеса по своето възстановяване, но според испанските медии това не се е случило.
Напротив, острието на Реал Мадрид е пропуснал последните две занимания на клубната база - дни, в които останалите му съотборници, включително и другите контузени в състава, са били на линия, като в сряда вечер е бил засечен в популярна дискотека във френската столица с Естер Експосито.
Въпреки създалия се шум, в редиците на Реал Мадрид и при Жозе Моуриньо цари спокойствие. От ръководството на Белия балет разкриха, че Мбапе е получил предварително разрешение от шефовете и медицинския щаб за краткото пътуване до Париж, макар че ситуацията отново изостря напрежението сред феновете и пресата в Испания.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages