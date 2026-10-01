Айвън Тони отрече обвиненията за нападение в лондонски нощен клуб

Нападателят на английския национален отбор по футбол Айвън Тони пледира „невинен“ по обвинение в нанасяне на побой над мъж в централната част на Лондон. 30-годишният футболист, родом от Нортхамптън, е обвинен, че на 6 декември е ударил с глава и юмруци Сейбър Да Силва в нощно заведение на улица „Уордър Стрийт“ в квартал Сохо.

Пред Магистратския съд в Уестминстър Тони потвърди своята самоличност и възраст, след което категорично отхвърли обвинението за нанасяне на телесна повреда.

Районният съдия Брайъни Кларк отбеляза, че делото може да бъде гледано от магистратите, но Тони предпочете процесът да се състои пред пълен състав и жури в Кралския съд. Футболистът беше освободен под безусловна гаранция до следващото заседание, насрочено за 29 октомври в Кралския съд в Съдърк.

Тони има 10 мача за националния отбор на Англия и беше част от състава на „трите лъва“, който достигна до финала на Евро 2024. Той бе включен и в селекцията на Томас Тухел за Световното първенство през изминалото лято, където взе участие в последните два мача, появявайки се като резерва срещу Аржентина и започвайки като титуляр в мача за третото място срещу Франция.

Спортният му път започва в Нортхамптън Таун, като по-късно преминава през Уигън Атлетик и Питърбъро Юнайтед, преди през 2020 г. да облече екипа на Брентфорд. В момента нападателят се състезава в първенството на Саудитската Про Лига за тима на Ал-Ахли.

BREAKING: England footballer Ivan Toney pleads not guilty to assaulting a security guard. pic.twitter.com/oIr7NUqj6G — Sky News (@SkyNews) October 1, 2026

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