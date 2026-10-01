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Аржентина обжалва тежкото наказание на Паредес пред ФИФА

  • 1 окт 2026 | 14:27
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Аржентина обжалва тежкото наказание на Паредес пред ФИФА

Юридическият отдел на Аржентинската футболна федерация (АФА) е подал жалба до ФИФА за намаляване на наказанието на халфа Леандро Паредес, който бе санкциониран с десет мача заради инцидентите след финала на Световното първенство, съобщава TyC Sports.

Това е станало, след като селекционерът на тима Лионел Скалони и самият футболист на Бока Хуниорс потвърдиха, че той няма да се откаже да играе за националния тим. Сега трябва да се изчака три седмици, за да се разбере решението на ФИФА и дали жалбата ще бъде удовлетворена. Скалони наскоро бе попитан дали Паредес все още влиза в плановете му заради дългото наказание: "Как да не бъде в отбора? Той е легендарен футболист и ние много дължим на него", каза треньорът на световните вицешампиони.

Според Diario Olé от АФА са обжалвали също така наказанията на десния бек Науел Молина (седем мача) и помощник-треньора Роберто Аяла (три мача). Целта е санкциите на Паредес и Молина да бъдат сведени само до три срещи.

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Снимки: Gettyimages

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