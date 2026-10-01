Ръководството на Тотнъм застана твърдо зад Роберто Де Дзерби въпреки кризата в началото на сезона

Изпълнителният директор на Тотнъм Винай Венкатешам публично гласува доверие на мениджъра Роберто Де Дзерби, независимо от тежкия старт на кампанията. Лондончани заемат последната позиция във Висшата лига и все още търсят първия си успех след изиграването на пет кръга, въпреки че през лятото бяха инвестирани над 380 милиона паунда за селекция.

По време на откриващото заседание на Консултативния съвет на привържениците Венкатешам изтъкна позитивите в играта на тима. Той подчерта, че отборът създава достатъчно голови възможности, макар и да не успя да се разпише в срещите срещу Нюкасъл, Нотингам Форест и Евертън, и допълни, че вижда оптимистични признаци още от загубата в първия кръг от Брентфорд.

Шефът на „шпорите“ сподели, че разбира разочарованието на феновете от малкия точков актив, особено след трудното представяне през миналата кампания. Въпреки това той увери, че клубът вярва в проекта на Де Дзерби и в новия облик на състава след пристигането на 10 нови попълнения и раздялата с основни фигури като Гулиелмо Викарио, Джъд Спенс, Кристиан Ромеро, Кевин Дансо и Жоао Палиня.

„През летния прозорец предприехме мащабни структурни промени както на терена, така и извън него. Наясно сме, че ще е необходимо време, за да се разгърне пълният потенциал на тези решения“, коментира Венкатешам пред феновете.

Тотнъм вложи значителни средства в играчи като Сандро Тонали, Матеуш Фернандеш и Савио, но в същото време генерира около 150 милиона паунда от изходящи сделки. Сред тях се откроява продажбата на младия талант Лука Вушкович в Брайтън за 50 милиона паунда. Очаква се в хазната да влязат още сериозни суми следващото лято чрез клаузите за задължително откупуване в наемите на Раду Драгушин и Кевин Дансо, както и чрез опциите за постоянен трансфер на Викарио и Папе Сар в Ювентус.

Миналия месец мажоритарните собственици от семейство Луис осигуриха капиталова инжекция в размер на 120 милиона паунда, но финансовите ограничения остават сериозно предизвикателство. Венкатешам обясни, че лондончани са били длъжни да повишат ефективността си при продажбите на футболисти, за да покрият стриктните финансови правила.

Клубът не е регистрирал печалба от 2019 година насам на фона на непрекъснато нарастващите разходи за заплати и трансфери. Финансовото състояние на Тотнъм допълнително бе утежнено от класирането на 17-о място в две поредни години и липсата на приходи от европейските клубни турнири през настоящия сезон.

Vinai Venkatesham expressed confidence in Roberto De Zerbi, the players brought in, and the changes made, noting the considerable work underway behind the scenes.



Via FAB#THFC #COYS #SPURS #TOTTENHAM https://t.co/Y1hdJ50KwD pic.twitter.com/0irmZ7hGvI — Gary Ward (@GaryRWard) September 30, 2026

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