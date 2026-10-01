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ЦСКА поздрави Лъчезар Танев

  • 1 окт 2026 | 09:19
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Днес Лъчезар Танев отбелязва своя 63-и рожден ден. Като футболист той защитава цветовете на ЦСКА в три периода – от 1983 до 1989 г., през сезон 1991/1992, и от лятото на 1993 до края на 1994 г., когато слага край на активната си кариера. С червената фланелка Танев изиграва 228 мача и отбелязва 85 гола във всички турнири. Лъчезар Танев печели три пъти шампионската титла на България с ЦСКА през сезоните 1986/87, 1988/89 и 1991/92.

Той е четирикратен носител на Купата на България (1984/85, 1986/87, 1987/88, 1988/89), трикратен носител на Купата на Съветската армия (1984/85, 1985/86, 1988/89) и носител на Суперкупата на България през 1989 г. Освен това достига до полуфинал в турнира за Купата на носителите на купи през 1989 г. За националния отбор на България Танев записва 25 мача и вкарва 5 гола.

ЦСКА желае много здраве, щастие, лични и професионални успехи на Лъчезар Танев!

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