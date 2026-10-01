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Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

  • 1 окт 2026 | 09:09
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Отборът на Спартак Варна се подготвя по план на клубната си база, на затревеното игрище „Локомотив“. След паузата за варненци предстоят три тежки гостувания, като първото е срещу Ботев Враца.

Единствено Антон Иванов имаше проблеми с лека травма, но тя постепенно отшумява и бързоногото ляво крило ще бъде на разположение на треньорския щаб. В последния шампионатен мач срещу Локомотив София името му бе записано сред титулярите, но по време на загрявката Иванов получи контузия в коляното и в последния момент бе заменен от португалеца Анхел Гомес.

Добрата новина е, че Матео Петрашило може да избегне хирургическа операция след травмата в коляното. Има вероятност хърватският защитник да се подложи на алтернативно медицинско лечение, което би му позволило да се завърне по-рано на терена.

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