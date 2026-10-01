Спартак (Варна) се подготвя за тежките битки след паузата

Отборът на Спартак Варна се подготвя по план на клубната си база, на затревеното игрище „Локомотив“. След паузата за варненци предстоят три тежки гостувания, като първото е срещу Ботев Враца.

Единствено Антон Иванов имаше проблеми с лека травма, но тя постепенно отшумява и бързоногото ляво крило ще бъде на разположение на треньорския щаб. В последния шампионатен мач срещу Локомотив София името му бе записано сред титулярите, но по време на загрявката Иванов получи контузия в коляното и в последния момент бе заменен от португалеца Анхел Гомес.

Добрата новина е, че Матео Петрашило може да избегне хирургическа операция след травмата в коляното. Има вероятност хърватският защитник да се подложи на алтернативно медицинско лечение, което би му позволило да се завърне по-рано на терена.

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