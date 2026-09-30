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Асен Митков: Горд съм с този отбор, нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20

  • 30 сеп 2026 | 21:24
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Капитанът на младежкия национален отбор на България Асен Митков коментира представянето на тима след загубата от Чехия с 0:1 и края на надеждите за класиране на ЕВРО 27. Той призна, че липсата на самочувствие в предни позиции е оказала влияние. Халфът изрази гордост от свършеното от своите съотборници и подчерта, че всеки футболист трябва да дава всичко от себе си, когато носи националната фланелка.

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„Тежко е! В предни позиции не успяхме да създадем чисти положения и съответно не успяхме и да отбележим. Лично аз смятам, че ни липсваше самочувствие в предни позиции. През първото полувреме опитахме да доминираме с топката, но не успяхме да изострим атаките и да бъдем по-директни“, заяви Митков.

„Горд съм с този отбор и това, което направихме, защото ние сме България и нямаме 100 футболисти на едно ниво, а 20. И когато 3-4 отсъстват, това неминуемо си оказва някаква разлика. Мачовете с Азербайджан, които не спечелихме, особено този вкъщи, си оказаха значение“, добави полузащитникът.

„Срещу Португалия спечелихме с характер и битка и така трябва да продължаваме и напред. Когато играеш за България, винаги трябва да даваш всичко от себе си, без значение дали мачът с Шотландия е за нещо“, завърши капитанът на младежкия национален отбор.

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