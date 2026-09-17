Как ще се определя носителят на "Златната топка" за 2026 г.: всички критерии за избор на победителя

На 26 октомври за първи път в лондонския театър „Лондон Паладиум“ ще бъде връчена „Златната топка“ за 2026 г. Тазгодишното издание има специално значение, тъй като наградата, създадена от „Франс Футбол“ през 1956 г., празнува своя 70-годишен юбилей.

От 2024 г. насам призът се организира съвместно от „Франс Футбол“ (собственост на „Груп Л'Екип“) и УЕФА. Изборът на Лондон за град домакин е в чест на първия носител на наградата – англичанина Стенли Матюс.

Ламин Ямал, Килиан Мбапе, Хари Кейн, Родри, Лео Меси и Фабиан Руис са сред фаворитите за отличието, което определя най-добрия футболист на годината.

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Големият въпрос обаче е какви критерии следва организацията, за да определи победителя. Дали отбелязаните голове тежат повече от спечелените титли? По-ценно ли е да си покорил Световното първенство, отколкото Шампионската лига? Може ли футболист да бъде обявен за най-добър играч на годината, без да е спечелил нищо?

Правилата

Според официалните критерии на „Златната топка“ на „Франс Футбол“ гласуването се основава главно на три критерия, прилагани в следния ред:

Индивидуално представяне и решаващо влияние на играча. Колективни постижения и спечелени трофеи. Класа на играча и неговият феърплей.

Освен това наградата се определя от международно жури от специализирани журналисти. Всеки член на журито подрежда своите кандидати и се присъждат точки според заетото място. Играчът с най-много точки печели. От „Франс Футбол“ обясниха, че техните журита анализират сезона и оценяват мачове и представяния преди да гласуват.

Важен нюанс, уверяват от организацията, е, че спечелването на титли само по себе си не е решаващият критерий. Колективните постижения са част от оценката, но се разглеждат заедно с индивидуалното представяне и поведението.

Много е важно да се отбележи, че спечелването на Шампионската лига, Световно първенство или Европейско първенство не гарантира автоматично „Златната топка“. Например, ако един играч спечели Световното първенство, но друг има изключителен индивидуален сезон, журито може да прецени, че вторият заслужава повече гласове. Трофеят е елемент от оценката, а не автоматична формула за успех.

Някои любопитни данни за основните фаворити

Ламин Ямал съчетава индивидуално представяне с титла от Ла Лига и Световното първенство, като освен това бе избран за най-добър играч на Ла Лига за сезон 2025-26. Крилото на Барса има участие в 41 гола през миналия сезон (24 гола и 17 асистенции).

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Килиан Мбапе има изключителни индивидуални показатели: 25 гола в първенството, 15 в Шампионската лига и 10 на Световното първенство. Освен това той стана голмайстор номер едно в историята на световните първенства.

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Хари Кейн представя може би най-впечатляващия голов актив на клубно ниво: 61 гола, включително 36 в Бундеслигата, които му донесоха европейската „Златна обувка“. На Световното първенство той отбеляза 6 гола в 7 мача за Англия.

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Родри има особено силен аргумент, свързан със Световното първенство: Испания стана шампион, той бе избран за носител на „Златната топка“ на турнира и бе лидер по няколко показателя за разпределяне на топката.

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Лео Меси постигна удивителните 52 участия в голове само в 30 мача от Мейджър Лийг Сокър с Интер Маями: 29 гола и 23 асистенции. На международно ниво Меси отбеляза 13 гола и даде седем асистенции в 14 мача за Аржентина между 3 август 2025 г. и 19 юли 2026 г.

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Фабиан Руис събира двата големи колективни трофея за сезона: Шампионска лига с ПСЖ и Световно първенство с Испания, като е играл и в двата финала.

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Усман Дембеле, носителят на наградата от миналата година, е участвал в повече голове за ПСЖ от всеки друг играч през миналия сезон – 31 само в 40 мача във всички турнири (20 гола и 11 асистенции). Средно той е участвал в гол за ПСЖ на всеки 71 минути през сезон 2025-26.

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„Златната топка“ се решава чрез гласуване на специализирани журналисти от различни страни, избрани да представят международния футбол. Всеки журналист получава списък с номинираните и трябва да състави свой собствен топ 10. Най-високо класираният играч получава 15 точки, вторият – 12, третият – 10, четвъртият – 8, петият – 7, шестият – 5, седмият – 4, осмият – 3, деветият – 2, а десетият – 1.

По материал на "Ас"

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