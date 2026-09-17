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Флик: Харесва ми смелостта на отбора

  • 17 сеп 2026 | 04:32
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Треньорът на Барселона Ханзи Флик похвали отбора си след поредната гръмка победа в първенството със 7:2 над Расинг Сантандер. Той изтъкна колективния дух на отбора, който вече има 28 гола в шест кръга.

„Играхме добре и резултатът е топ. Харесва ми смелостта на отбора, както и това, че бяхме концентрирани. Когато сме по-малко съсредоточени, ни създават опасности и ни вкарват голове. Това е нещо, което трябва да променим, и трябва да се поучим от него“, започна Флик.

Шчесни сгреши при ситуацията за гола за 4:2, но наставникът не отдаде твърде голямо внимание на този момент.

„Това не ме притеснява. Той може да се справи по-добре, но това е футболът. Всеки може да прави грешки. Не е нещо, което ме тревожи особено“, допълни германецът.

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Жоан Гарсия беше заменен на почивката. Наставникът коментира състоянието му: „Имаше проблем в коляното и трябва да изчакаме, за да видим какво ще покажат прегледите.“

След това той продължи с още хвалебствия за отбора си.

„Когато искаш да успееш като отбор, е важно всеки да има нагласата да помага на останалите. Във футбола всичко е свързано с отбора. Важно е да имаш играчи от високо ниво, но отборът е този, който командва“, завърши Флик.

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Снимки: Gettyimages

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