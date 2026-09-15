Ханзи Флик: Ще съм щастлив, когато всичко около “Златната топка” приключи

Безапелационният до момента тим на Барселона продължава двубоите в Ла Лига с домакинство на новака Сантандер в сряда вечер. Шампионите ще преследват седма победа от началото на сезона във всички турнири. После в събота предстои и сблъсък със Севиля, след който следва триседмична пауза заради двубоите на националните отбори. “Златната топка” и амбициите на Ламин Ямал да я вдигне е друга актуална тема при каталунците. Наставникът Ханзи Флик изрази подкрепа към своя футболист, но и призна, че иска час по-скоро този въпрос да бъде решен. Церемонията ще бъде на 26 октомври. Ето какви заяви германецът по редица въпроси на редовната си пресконференция:

Как ще управлявате натоварването на състава заради паузата за националните отбори?

Това са неща, които не мога да променя. Сложили са всичко едно след друго след едно дълго Световно първенство. Това би било необходимо, но за клуба не е най-добрият вариант. Иначе всеки играе да играе и да е титуляр.

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Нашата мечта е да спечелим турнира преди това. Иначе това е добра новина за клуба. Този стадион, когато бъде завършен, ще бъде невероятен.



Бихте ли искали да бъдете треньор на Барса на този финал?

Ще бъда там на 100 процента. Със сигурност. Като треньор или като фен – ще видим. Наслаждавам се на живота в Барселона, на това да тренирам Барса. Но не се знае какво може да се случи.

Ламин Ямал иска “Златната топка”

Разбира се, не е лесно да отговоря на това, защото аз мога да говоря само за Ламин, а не за Мбапе. Мисля, че Ламин е искрен и има това самочувствие. Той показва колко е добър, той е изключителен. Може би бих предпочел да не беше така, но той го казва – казва, че иска да спечели „Златната топка“. Това е много важно за него. Той има това усещане и ние трябва да го приемем. Аз ще го подкрепям.

Има ли кампания на Барса, за да спечели Ямал трофея?

А защо да не правим такава? Той е наш играч и ние подкрепяме нашите играчи. Винаги е така. Подкрепям футболистите, които имат увереност, а в момента играем добре. Те са наши играчи, аз виждам какво показват всеки ден на тренировките. И, разбира се, мога да ги подкрепям без никакъв проблем. Иначе има си хора, които ще решат кой печели. И аз лично ще съм много щастлив, когато това бъде решено и всичко приключи.

Ламин подобрява статистиката си

В момента Ямал е много добра форма. Сега знае, че може да вкарва и това се вижда в мачовете – има повече възможности да отбелязва. Увереността му при завършването на атаките е невероятна. Намира се в страхотен момент и играе на много високо ниво. Винаги го казвам: когато го видиш на тренировката, знаеш какво ще се случи в мача.

Миналата година казахте: „Егото убива успеха“

Не можеш да спечелиш титлите днес, можеш да ги спечелиш само когато му дойде времето. Това е нашият начин на мислене. Засега от нас зависи да се раздаваме всеки ден, а резултатите ще дойдат. Фокусирани сме върху това. Всеки знае, че измежду „Златната топка“ или отборни трофеи, за мен отборните трофеи са по-важни.

Моментът на Гави

Всички футболисти са важни за нас, всички играчи, които имаме в отбора, са много важни и имаме нужда от всички тях. Гави има огромна амбиция и винаги иска да играе. Започна в първия мач, след това се контузи, а после се завърна. Отборът функционира добре, но имаме нужда от всички. Най-важното е всеки да знае, че имаме нужда от него и че трябва да бъде позитивен.

Рекордът е седем победи в първите седем мача

Това, което искаме, е да печелим всеки двубой. Но не мислим за други неща, а просто за утрешния ден. А утре имаме важен мач у дома срещу съперник, който се представя много добре. Впечатляващо е да го гледаш как играе, със смелостта, с която излиза на терена. Винаги атакува в дълбочина, пространствата… Няма да е лесна среща и имаме нужда всички да бъдат много концентрирани и да показват, че сме най-добрите.

Малко игрово време за Балде

В момента имаме петима централни защитници и двама крайни. Жоао Кансело също може да играе (отляво), а и никой не очакваше това ниво от Чави Еспарт. Балде трябва да дава най-доброто от себе си и го прави. Той не е доволен, че не получава минути. Беше свикнал да бъде ключов играч и е нормално да не е доволен. Но нещата се променят, идват нови играчи, млади футболисти, случват се нови неща в отбора и трябва да ги управляваме. Той се справя добре. Всеки се конкурира и винаги имаме играчи, които могат да играят на тази позиция. Но управлението на всичко това е най-трудното.

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