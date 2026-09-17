Левски дава старт на нова приказка в Европа

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Отборът на Левски излиза срещу РБ Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19:45 часа с първия съдийски сигнал на Мохамад Ал-Емара от Финландия.

Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. "Сините" влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция.

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Отборът на Залцбург изигра шест мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. "Биковете" нямат поражение, но са допуснали две равенства, а последното бе преди дни срещу Рийд.

Съперникът на Левски в Лига Европа с грешна стъпка в шампионата на Австрия

Австрийският гранд се класира за основната фаза, след като успя да отстрани кипърците от Пафос с общ резултат 4:3 и шведския шампион Мялби след разгром с 4:0.

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В часовете преди мача най-скъпият футболист на Залцбург - Карим Конате, даде интервю за Sportal.bg, в което обяви, че Левски е много силен отбор и очаква труден мач на стадион "Васил Левски".

Наставникът на Левски Хулио Веласкес също говори преди мача. Испанският специалист заяви, че вярва сляпо на играчите си и похвали футболистите на австрийския гранд.

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ

Стадион: "Васил Левски", София

Главен съдия: Мохамад Ал-Емара

Начало: 19:45 часа

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