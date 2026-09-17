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Левски дава старт на нова приказка в Европа

  • 17 сеп 2026 | 07:00
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Левски дава старт на нова приказка в Европа
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Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Отборът на Левски излиза срещу РБ Залцбург в първи мач от основната фаза на Лига Европа. Двубоят стартира в 19:45 часа с първия съдийски сигнал на Мохамад Ал-Емара от Финландия.

Футболистите на Хулио Веласкес ще се опитат да напишат нова приказна история в европейските клубни турнири. "Сините" влизат в битката с австрийския гранд след поражение от ЦСКА за Суперкупата на България и първа грешна стъпка, която дойде в последния кръг във Враца. Този резултат обаче не промени временното класиране и играчите на Левски продължават да държат първата позиция.

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Отборът на Залцбург изигра шест мача в първенството, като се намира на трето място във временното класиране с актив от 14 точки. "Биковете" нямат поражение, но са допуснали две равенства, а последното бе преди дни срещу Рийд.

Съперникът на Левски в Лига Европа с грешна стъпка в шампионата на Австрия
Съперникът на Левски в Лига Европа с грешна стъпка в шампионата на Австрия

Австрийският гранд се класира за основната фаза, след като успя да отстрани кипърците от Пафос с общ резултат 4:3 и шведския шампион Мялби след разгром с 4:0.

РБ Залцбург подпечата билета си за Лига Европа след класически успех над Мялби
РБ Залцбург подпечата билета си за Лига Европа след класически успех над Мялби

В часовете преди мача най-скъпият футболист на Залцбург - Карим Конате, даде интервю за Sportal.bg, в което обяви, че Левски е много силен отбор и очаква труден мач на стадион "Васил Левски".

Наставникът на Левски Хулио Веласкес също говори преди мача. Испанският специалист заяви, че вярва сляпо на играчите си и похвали футболистите на австрийския гранд.

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

ЛЕВСКИ - РБ ЗАЛЦБУРГ

Стадион: "Васил Левски", София
Главен съдия: Мохамад Ал-Емара
Начало: 19:45 часа

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