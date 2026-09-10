Яя Туре: Няма как да спрем отбор с десетима номинирани за "Златната топка"

Старши треньорът на Слован (Братислава) Яя Туре призна пълното превъзходство на Пари Сен Жермен след тежката загуба с 1:6 в Шампионска лига.

След двубоя от първия кръг на основния етап на турнира бившият халф на Манчестър Сити и Барселона заяви, че неговият отбор е бил надигран във всяко едно отношение.

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„Играхме срещу един от най-добрите отбори в турнира, те ни превъзхождаха във всичко. Научих много, видях много. Предстои ни огромна работа, за да достигнем необходимото ниво“, коментира Туре.

Запитан дали съжалява за нещо, той отговори: „Не, не мисля. Те просто бяха твърде силни за нас. Отново ще се доближат до спечелването на този трофей. Добри са на всяка позиция и се раздават докрай – това е необикновено. В състава им има десет номинирани за „Златната топка“. Моят отбор даде всичко от себе си, беше трудно. Честно казано, разликата е огромна, но сме горди, че се състезавахме с тях.“

Луис Енрике: Това е нашият турнир и отново ще сме фактор в него

Туре не спести похвалите си за работата на своя колега Луис Енрике в парижкия гранд.

„Невероятно е. Начинът, по който Луис Енрике е изградил отбора, е като истинска машина. Те са перфектни от началото до края. Винаги намират свободния човек и действат страхотно заедно. Ще се учим и ще се опитаме да бъдем по-добри“, завърши легендарният котдивоарец.

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Снимки: Imago