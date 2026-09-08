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  3. Возиня и трима испанци сред номинираните за най-добър вратар на "Златната топка"

Возиня и трима испанци сред номинираните за най-добър вратар на "Златната топка"

  • 8 сеп 2026 | 16:46
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Возиня и трима испанци сред номинираните за най-добър вратар на "Златната топка"

Вече бяха обявени и номинираните в категорията за най-добър вратар на годината по време на галавечерта за „Златната топка“.

Испанският футбол и тук ще има силно представителство, като сред кандидатите за индивидуалната награда са Жоан Гарсия от Барселона, световният шампион с Испания Унай Симон и стражът на Арсенал Давид Рая.

Сред претендентите за трофея „Яшин“, който се връчва на най-добрия вратар за изминалия сезон, е и сензацията от Кабо Верде Возиня, който се превърна в истинска сензация на отминалия Мондиал 2026. Това е и може би най-голямата изненада сред кандидатите.

Списъкът с номинираните се допълва от Ясин Буну (Мароко), Тибо Куртоа (Реал Мадрид), Грегор Кобел (Борусия Дортмунд), Емилиано „Дибу“ Мартинес (Аржентина), Едуар Менди (Сенегал) и Матвей Сафонов (Пари Сен Жермен).

Миналодишният победител Джанлуиджи Донарума не е сред номинираните.

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