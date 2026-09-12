Мбапе: Никой не беше по-добър от мен през миналия сезон

Килиан Мбапе, един от основните фаворити за „Златната топка“ този сезон, която ще бъде връчена следващия месец, даде обширно интервю за списание „Франс Футбол“, организатор на събитието. В него той заяви, че никой играч не е бил по-добър от него през миналия сезон. Един от аргументите му бе, че е голмайстор №1 на световни първенства.

„Смятам, че мога да спечеля тази година. Казват, че не съм спечелил нито един колективен трофей, но това е индивидуална награда. Никога не съм виждал „Златна топка“ да бъде присъждана с единодушие, но аз имам своите аргументи: да си голмайстор номер едно в историята на световните първенства, да си помислиш, че на 27 години вече си играчът с най-много голове, изпреварвайки легенда като Меси в най-важния турнир в спорта“, анализира той.

„Мога да разбера тези, които мислят по друг начин. Няма диктатура на мисълта. Но когато анализираш конкуренцията, никой не е направил по-добър сезон от мен. Понякога гласовете отиват за най-добрия играч от най-добрия отбор, а не непременно за най-добрия играч в света“, уверява френският национал. „Аз бих гласувал за себе си“, добавя той със смях по време на 53-минутното интервю.

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„Винаги съм смятал, че „Златната топка“ трябва да отличава по-различен играч, както беше по времето на Меси и Роналдо. Никога не я дават на обикновени играчи, а на по-различни футболисти. И мисля, че тази година направих различни неща, затова вярвам, че мога да я спечеля“, твърди той, без да се вижда толкова далеч в кариерата си като 39-годишния Меси. „Аз бих играл до 100, но трябва да си интелигентен и да знаеш кога вече не можеш. Той не е трябвало да мисли за това, защото все още може. Освен това, Меси си е Меси. Аз се смятам за различен играч. Но той е различен играч сред различните играчи.“

„Както той, така и Кристиано, в тяхната категория са само двамата. Има преди и след тях. Няма проблем да мислиш, че си по-малко добър от Меси или Роналдо“, подчертава Мбапе.

Относно миналия сезон, освиркванията и пристигането на Моуриньо в Мадрид, Мбапе уверява, че „всеки сезон те учи на нещо, особено когато не печелиш. Да си в Реал Мадрид е привилегия и е урок за това какво трябва да подобрим, за да се справим по-добре този сезон“.

„Във всяка съблекалня има его, дори в тези без звезди. Хората винаги свързват егото със звездите. Аз обаче съм виждал играчи, които не са молили нито за снимка, нито за автограф, а са имали огромно его. Много хора имат его, и то не само играчите. А освиркванията? Това са неща, които се случват. Мнозина са били освирквани там, когато подписваш, знаеш къде отиваш. Разбирам ги.“

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А за Моуриньо? „Той е много интелигентен. Впечатли ме, личи си, че знае какво прави и накъде отива. За играчите е важно да имат посока, която да следват. На мен ми каза „вкарвай голове“... ПСЖ спечели две европейски купи, откакто той си тръгна, а Килиан вижда това така: „Аз стигнах до полуфинал с Луис Енрике, те изградиха своите победи, да спечелят втора поредна е изключително. Те са отборът, който трябва да бъде победен от нас и от всички останали.“

„Все още съм различен играч. Но преди бях в един регистър, а сега имам много повече инструменти, мога да се подобрявам през цялата си кариера, защото футболът се променя, трябва да се адаптираш, той не чака никого.“

Мбапе вярва, че „вдъхновявам много играчи. И много са ме вдъхновявали мен, дори някои, които смятам за по-слаби от мен. Кой ми харесва сега? Сред младите – Ламин Ямал. Той има всичко. Харесвам Естевао, той има специална креативност. Гюлер може да стигне много високо. Ендрик има потенциал, той е голмайстор. Заир-Емери и Дуе ще имат страхотна кариера...“

„Критикуват ме много, но това е животът на някой, който е в елита. Централният нападател винаги е под лупа. Всички от години знаят какво мога. Така че вече не се гледа какво правя, а какво не правя. Футболът е да вкарваш голове и да отбележиш един повече от съперника, вкарването е най-трудното и най-ценното. Играч, който вкарва, никога няма да бъде проблем в един отбор.“

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Какво трябва да подобри, той е наясно: „В защита мога да правя повече, за да помагам на отборите си. В нападение мога да бъда още по-ефективен, защото лесно си създавам положения. В Европа няма играчи, които могат да си генерират толкова много шансове, колкото аз.“

Накрая той говори за двете поредни отпадания от Испания на Европейско и Световно първенство. „Това не е провал. Жалко е. Испания се справи по-добре с мача, няма комплекси, сбъркахме в подхода си в началото. Не успяхме да се пренастроим срещу отбор, който обича да владее топката.“

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Снимки: Gettyimages