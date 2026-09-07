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Кейн: Гордея се с миналия си сезон и съм щастлив, че съм в борбата за "Златната топка"

  • 7 сеп 2026 | 17:51
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Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн е щастлив, че е в борбата за „Златната топка“ и казва, че е изключително горд със зашеметяващата си голмайсторска кампания през миналия сезон.

В Байерн вярват, че Хари Кейн ще спечели „Златната топка“, букмейкърите също
В Байерн вярват, че Хари Кейн ще спечели „Златната топка“, букмейкърите също

33-годишният футболист е фаворитът на букмейкърите за наградата през октомври, след като отбеляза 73 гола за клуба и страната през миналия сезон. Това е рекорд, подобрен единствено от 82-те попадения на Лионел Меси през сезон 2011/12. Ако Кейн спечели наградата, той ще стане едва петият английски играч, който ще го направи след Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен, и първият, откакто последният я спечели през 2001 г

В интервю за Оуен Харгрийвс от TNT Sports, нападателят на Байерн каза: „Изключително горд съм със сезона, който изкарах. Не толкова отдавна бях фен, който искаше да стане професионален футболист, а сега съм тук и печеля награди, както и „Златната топка“. Разбира се, сега това не е в моите ръце, зависи от гласуващите и хората, които решават. Сезонът, който имах, беше най-добрият ми досега и ще трябва да почакаме и да видим“.

Кейн все още не е открил сметката си в Бундеслигата в първите два мача на Байерн от този сезон, в които баварците победиха Щутгарт с 5:1 и завършиха наравно 0:0 с Шалке 04. Въпреки героичните постижения от миналата година, той все още се стреми да се подобри. Кейн добави: „Странно е, защото вече съм фокусиран върху този сезон и следващия. Мога ли да бъда по-добър? Мога ли да се подобря? Но също така искам да оценя това, което направих.

Работата с футболните мнения е, че има толкова много мнения, толкова много аргументи за различните играчи и хората обичат този футболист, защото е бърз, има страхотен коефициент на интелигентност и завършващите му удари са страхотни. Така че мисля, че това е, което прави футбола специален, всички тези дебати, а „Златната топка“ определено е един от тях. Щастлив съм, че съм в борбата“.

Сезонът на Кейн със 73 гола засенчи рекорда на Кристиано Роналдо от 69 през 2011/12 година. Капитанът на Англия казва, че е „изумен“ да бъде в схемата редом с Меси и Роналдо, двама от най-великите играчи на всички времена.

„Израснах, гледайки Меси и Роналдо, ерата, в която те просто доминираха и доминираха. Очевидно Меси е единственият, който е вкарал повече гола с 82, но дори и в някои от другите си сезони, а най-високият резултат на Роналдо мисля, че беше 69. Това са числа, които просто си помислих за глупави, каквито и са. Те са двамата най-велики от нашето поколение и може би на всички времена. Така че 73 гола за мен, доста съм изумен от това“, казва още английският голмайстор.

Кейн смята също, че Байерн е изключително близо до спечелване на Шампионската лига: "Да, наистина бяхме много близо. Мисля, че миналата година разликата беше минимална – отпаднахме от отбор, който спечели Шампионската лига два пъти поред. Няма нищо срамно в това. Сега започваме този сезон с нагласата, че това трябва да бъде нашата година. Трябва да намерим начин да го постигнем".

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