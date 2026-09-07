Кейн: Гордея се с миналия си сезон и съм щастлив, че съм в борбата за "Златната топка"

Голмайсторът на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн е щастлив, че е в борбата за „Златната топка“ и казва, че е изключително горд със зашеметяващата си голмайсторска кампания през миналия сезон.

В Байерн вярват, че Хари Кейн ще спечели „Златната топка“, букмейкърите също

33-годишният футболист е фаворитът на букмейкърите за наградата през октомври, след като отбеляза 73 гола за клуба и страната през миналия сезон. Това е рекорд, подобрен единствено от 82-те попадения на Лионел Меси през сезон 2011/12. Ако Кейн спечели наградата, той ще стане едва петият английски играч, който ще го направи след Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен, и първият, откакто последният я спечели през 2001 г

Harry Kane on the Ballon d'Or: "Of course, now it is out of my hands, it is down to the voters and the people who decide it. The season I had was my best season by far, and we'll have to wait and see.



"It is a weird one because I am already focused on this season now, and the… pic.twitter.com/7AN0Ac6QRD — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2026

В интервю за Оуен Харгрийвс от TNT Sports, нападателят на Байерн каза: „Изключително горд съм със сезона, който изкарах. Не толкова отдавна бях фен, който искаше да стане професионален футболист, а сега съм тук и печеля награди, както и „Златната топка“. Разбира се, сега това не е в моите ръце, зависи от гласуващите и хората, които решават. Сезонът, който имах, беше най-добрият ми досега и ще трябва да почакаме и да видим“.

Кейн все още не е открил сметката си в Бундеслигата в първите два мача на Байерн от този сезон, в които баварците победиха Щутгарт с 5:1 и завършиха наравно 0:0 с Шалке 04. Въпреки героичните постижения от миналата година, той все още се стреми да се подобри. Кейн добави: „Странно е, защото вече съм фокусиран върху този сезон и следващия. Мога ли да бъда по-добър? Мога ли да се подобря? Но също така искам да оценя това, което направих.

Kane on scoring 73 goals and being up there with Messi and Ronaldo's best seasons: "I grew up watching Messi and Ronaldo, the era of them just dominating and dominating. Obviously Messi is the only one to have scored more with 82, but even some of their other seasons, and… pic.twitter.com/pBt2Flzadm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2026

Работата с футболните мнения е, че има толкова много мнения, толкова много аргументи за различните играчи и хората обичат този футболист, защото е бърз, има страхотен коефициент на интелигентност и завършващите му удари са страхотни. Така че мисля, че това е, което прави футбола специален, всички тези дебати, а „Златната топка“ определено е един от тях. Щастлив съм, че съм в борбата“.

Сезонът на Кейн със 73 гола засенчи рекорда на Кристиано Роналдо от 69 през 2011/12 година. Капитанът на Англия казва, че е „изумен“ да бъде в схемата редом с Меси и Роналдо, двама от най-великите играчи на всички времена.

Harry Kane believes Bayern are close to winning the Champions League: "Yes, we're really close. I think last year was the finest of margins - to go out to a team who has won the Champions League back to back. There's no shame in that. We're coming into this season now saying that… pic.twitter.com/BDOX9LHUs8 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2026

„Израснах, гледайки Меси и Роналдо, ерата, в която те просто доминираха и доминираха. Очевидно Меси е единственият, който е вкарал повече гола с 82, но дори и в някои от другите си сезони, а най-високият резултат на Роналдо мисля, че беше 69. Това са числа, които просто си помислих за глупави, каквито и са. Те са двамата най-велики от нашето поколение и може би на всички времена. Така че 73 гола за мен, доста съм изумен от това“, казва още английският голмайстор.

Кейн смята също, че Байерн е изключително близо до спечелване на Шампионската лига: "Да, наистина бяхме много близо. Мисля, че миналата година разликата беше минимална – отпаднахме от отбор, който спечели Шампионската лига два пъти поред. Няма нищо срамно в това. Сега започваме този сезон с нагласата, че това трябва да бъде нашата година. Трябва да намерим начин да го постигнем".

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