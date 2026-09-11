Реал Мадрид вдигна ветото над "Златната топка"

Връчването на „Златната топка“ през 2024 г. беляза повратен момент в отношенията между организаторите на наградата и Реал Мадрид. „Кралският клуб“ прекъсна всякакви връзки, след като стана ясно, че Родри е победител пред Винисиус Жуниор. Това доведе до отмяна в последния момент на пътуването на делегацията на клуба до Париж и до пълно информационно затъмнение по темата оттогава.

Самият Флорентино Перес беше изключително критичен към случилото се по време на общото събрание на клуба. „По мое мнение „Златната топка“ трябваше да отиде при играч на Реал Мадрид, без значение какъв критерий се прилага. Дали за Винисиус, както настояваха феновете, или за нашия капитан Дани Карвахал, ако се отчете допълнителната тежест от спечелването на Европейското първенство от Испания, или дори за Джуд Белингам, който също стигна до финала на Еврото и направи грандиозен сезон“, заяви тогава президентът на „белия балет“.

В онзи момент от клуба директно посочиха УЕФА като основен виновник, вероятно смятайки, че обявяването на Суперлигата и последвалата война са оказали влияние. Две години по-късно контекстът е много по-различен. Перес стопли отношенията си с европейската централа и вероятно поради тази причина Реал Мадрид отново говори за „Златната топка“.

Както в официалните си социални мрежи, така и на уебсайта си, мадридският клуб обяви всички свои футболисти, номинирани за различните награди, които се връчват на галата. Този факт не остана незабелязан и ясно показва, че клубът е вдигнал ветото, което беше наложил върху престижното отличие.

На 26 октомври ще научим името на новия носител на наградата. Номинираните играчи на Реал Мадрид са Килиан Мбапе, Джуд Белингам и Винисиус Жуниор.

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