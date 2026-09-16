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Съотборник на Хари Кейн го подкрепи за "Златната топка"

  • 16 сеп 2026 | 20:13
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Съотборник на Хари Кейн го подкрепи за "Златната топка"

Хари Кейн трябва да спечели тазгодишната награда „Златната топка“ заради своята класа и голове, заяви съотборникът му в Байерн Мюнхен Луис Диас. През миналия сезон Кейн отбеляза 64 гола в 56 мача за Байерн – шампион в Бундеслигата и носител на Купата на Германия – и изведе Англия като капитан до третото място на Световното първенство. Той спечели „Златната обувка“ като най-добър реализатор в европейските първенства и се счита за основен претендент за „Златната топка“ заедно с миналогодишния победител Усман Дембеле (Пари Сен Жермен/Франция), Ламин Ямал (Барселона/Испания) и Килиан Мбапе (Реал Мадрид/Франция).

„За мен Хари трябва да бъде победителят“, каза крилото на Байерн Диас пред телевизиите RTL и Sky. „Защото той е и един от най-добрите футболисти в света, което доказва отдавна. Миналият му сезон беше невероятен.“

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Байерн все още не е достигнал върховата си форма през този сезон и загуби точки при равенството срещу Шалке в Бундеслигата, но Диас не е прекалено обезпокоен.

„Все още не сме във върхова форма. Но смятам това за нормално“, каза Диас, визирайки допълнителното натоварване на Световното първенство и кратката почивка преди новия сезон.

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Диас все още не се е разписал през този сезон, но е оптимистично настроен и в това отношение.

„Търся най-добрата версия на себе си и скоро ще я открия. Вярвам, че голът ще дойде в следващия мач“, каза той с поглед към предстоящия в петък двубой от Бундеслигата срещу Унион Берлин, който заема третото място отзад напред в класирането.

„Човек трябва да запази психическо спокойствие, за да не му пречи това. Важно е да се работи и да се върви към подобрение. Знам, че всичко опира до оползотворяването на шансовете. Липсва само завършващият удар.“

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Снимки: Imago

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