Мбапе наруши мълчанието, за да обясни полемиката с фланелката на Сеута

Килиан Мбапе реши да обясни решението си да носи само частично фланелката в подкрепа на жителите на Сеута – жест, който предизвика полемика в Испания. В интервю за испанския вестник „АС“ нападателят на Реал Мадрид коментира скандала, в който беше замесен заедно със съотборниците си Винисиус и Ибрахима Конате, преди мача между Елче и Реал Мадрид. Тримата играчи избраха да не облекат изцяло фланелката за подкрепа.

„Искам да обясня добре, за да разберат хората. Беше решение на клубовете да носим фланелката, така че ние, играчите, трябваше да я облечем. Първото нещо, което искам да кажа, е, че изразявам пълната си солидарност със Сеута и всички жертви. Защото преди да съм футболист, аз съм човек“, започна да обяснява Мбапе.

Инициативата, одобрена от Ла Лига, включваше носенето на фланелки с посланието: „Всички сме кабаяс (Всички сме от Сеута).“ Въпреки това, жестът беше критикуван в Испания и заради пропускането на жертвите имигранти — според Мароканската асоциация за човешки права (АМДХ), 141 имигранти са загинали при опит да достигнат Сеута.

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Мбапе обясни, че намерението му е било именно да почете тези жертви. „Исках също така да изразя съпричастност и да направя жест към всички имигранти, които са загубили живота си и които също живеят в трудни условия“, заяви той, признавайки, че не се намира в „лесна позиция“.

Футболистът подчерта, че действията му не са били насочени срещу населението на Сеута. „В крайна сметка хората може да си помислят, че съм против жителите на Сеута, но не, в никакъв случай. Нямам нищо против тях и ги подкрепям на 100%. Но исках също така да изразя съпричастност към всички страдащи хора, защото в крайна сметка съм човек и не искам да давам приоритет на едно страдание пред друго“, настоя той.

Символичният жест на Мбапе, Конате и Винисиус предизвика вълна от критики, включително от президента на Ла Лига, Хавиер Тебас. „Мисля, че това е грешно. Това не са лични действия, където трябва да се изразява лично мнение“, смята Тебас.

Президентът на Ла Лига разочарован от Мбапе, Винисиус и Конате

Известен с това, че изразява мнение по социални въпроси, Мбапе завърши изказването си така: „Искам да предам послание за позитивност и мир и се надявам тази ситуация бързо да бъде разрешена. Има хора, които страдат, и ми е много трудно да виждам това в света. Аз съм момче, което иска най-доброто за света, в който живеем.“

До момента Винисиус и Конате все още не са реагирали публично на полемиката.

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