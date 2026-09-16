Манчестър Сити не очаква проблеми срещу Норич за Карабао Къп

Третият кръг на Карабао Къп завършва с двубоя между Манчестър Сити и Норич Сити на „Етихад Стейдиъм“. Сблъсъкът противопоставя настоящия носител на трофея срещу представител от Чемпиъншип, като „гражданите“ влизат в мача като изразен фаворит. Въпреки това, турнирните надпревари често предлагат изненади и гостите от Норич ще търсят своя шанс.

Манчестър Сити се намира в отлична серия от началото на кампанията. Воденият от Енцо Мареска тим е в серия от пет поредни победи във всички турнири. В последния си шампионатен мач „гражданите“ спечелиха дербито срещу Манчестър Юнайтед с 1:0, а преди това надделяха над Порто с 2:0 в Шампионската лига, Ковънтри с 1:0, Кристъл Палас с 4:1 и Борнемут с 2:1.

Норич Сити показва резултатно поведение от началото на сезона в Чемпиъншип, но колебливи резултати в защита. В последните си пет мача от първенството „канарчетата“ записаха победи над Бърнли (4:1), Шефилд Юнайтед (3:1) и Бирмингам Сити (2:1), но допуснаха поражения от Стоук Сити (0:1) и Мидълзбро (3:4) в драматичен мач от последния кръг.

Последната среща между Манчестър Сити и Норич бе през февруари 2022 година в Премиър лийг, когато Сити спечели с 4:0 като гост. Преди това „гражданите“ записаха две победи с по 5:0 на домашен терен през август 2021 г. и юли 2020 г. Последната победа за Норич срещу този съперник бе през септември 2019 г. с 3:2. За последно двата отбора се срещнаха в Купата на лигата през 2007 година, когато Манчестър Сити надделя с 1:0 с гол в 90-ата минута.

Очаква се мениджърът на домакините Енцо Мареска да даде почивка на част от основните си състезатели и да заложи на ротации в състава с оглед на сгъстения календар. В лагера на Норич също има въпросителни около състава след интензивните двубои в Чемпиъншип, но гостите ще разчитат на силното си нападение.

Жребият за четвъртия кръг на турнира вече определи съперника на победителя от този сблъсък. Крайният победител между Манчестър Сити и Норич ще бъде домакин на Брайтън, който си осигури място на осминафиналите след драматична победа с 3:2 над Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“.

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Снимки: Gettyimages