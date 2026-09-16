Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити не очаква проблеми срещу Норич за Карабао Къп

Манчестър Сити не очаква проблеми срещу Норич за Карабао Къп

  • 16 сеп 2026 | 07:35
  • 1396
  • 0
Манчестър Сити не очаква проблеми срещу Норич за Карабао Къп

Третият кръг на Карабао Къп завършва с двубоя между Манчестър Сити и Норич Сити на „Етихад Стейдиъм“. Сблъсъкът противопоставя настоящия носител на трофея срещу представител от Чемпиъншип, като „гражданите“ влизат в мача като изразен фаворит. Въпреки това, турнирните надпревари често предлагат изненади и гостите от Норич ще търсят своя шанс.

Манчестър Сити се намира в отлична серия от началото на кампанията. Воденият от Енцо Мареска тим е в серия от пет поредни победи във всички турнири. В последния си шампионатен мач „гражданите“ спечелиха дербито срещу Манчестър Юнайтед с 1:0, а преди това надделяха над Порто с 2:0 в Шампионската лига, Ковънтри с 1:0, Кристъл Палас с 4:1 и Борнемут с 2:1.

Норич Сити показва резултатно поведение от началото на сезона в Чемпиъншип, но колебливи резултати в защита. В последните си пет мача от първенството „канарчетата“ записаха победи над Бърнли (4:1), Шефилд Юнайтед (3:1) и Бирмингам Сити (2:1), но допуснаха поражения от Стоук Сити (0:1) и Мидълзбро (3:4) в драматичен мач от последния кръг.

Последната среща между Манчестър Сити и Норич бе през февруари 2022 година в Премиър лийг, когато Сити спечели с 4:0 като гост. Преди това „гражданите“ записаха две победи с по 5:0 на домашен терен през август 2021 г. и юли 2020 г. Последната победа за Норич срещу този съперник бе през септември 2019 г. с 3:2. За последно двата отбора се срещнаха в Купата на лигата през 2007 година, когато Манчестър Сити надделя с 1:0 с гол в 90-ата минута.

Очаква се мениджърът на домакините Енцо Мареска да даде почивка на част от основните си състезатели и да заложи на ротации в състава с оглед на сгъстения календар. В лагера на Норич също има въпросителни около състава след интензивните двубои в Чемпиъншип, но гостите ще разчитат на силното си нападение.

Жребият за четвъртия кръг на турнира вече определи съперника на победителя от този сблъсък. Крайният победител между Манчестър Сити и Норич ще бъде домакин на Брайтън, който си осигури място на осминафиналите след драматична победа с 3:2 над Манчестър Юнайтед на „Олд Трафорд“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя

Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя

  • 17 сеп 2026 | 03:27
  • 4973
  • 5
Симеоне: Днес бяхме постоянни през целия мач

Симеоне: Днес бяхме постоянни през целия мач

  • 17 сеп 2026 | 03:03
  • 1644
  • 1
Поредица от проблеми за Хофенхайм преди мача с ОФИ Крит в Лига Европа

Поредица от проблеми за Хофенхайм преди мача с ОФИ Крит в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 02:20
  • 1061
  • 0
Ливърпул срещу Челси на 1/8-финала на Карабао Къп

Ливърпул срещу Челси на 1/8-финала на Карабао Къп

  • 17 сеп 2026 | 01:53
  • 9687
  • 2
Байерн (Мюнхен) вижда Ник Волтемаде като бъдещ заместник на Хари Кейн

Байерн (Мюнхен) вижда Ник Волтемаде като бъдещ заместник на Хари Кейн

  • 17 сеп 2026 | 01:37
  • 2163
  • 1
Ново попълнение на Байер Леверкузен с контузия

Ново попълнение на Байер Леверкузен с контузия

  • 17 сеп 2026 | 01:21
  • 1131
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски дава старт на нова приказка в Европа

Левски дава старт на нова приказка в Европа

  • 17 сеп 2026 | 07:00
  • 7429
  • 57
България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 144578
  • 322
Меси премести границите на историята с 49-ия трофей в колекцията си

Меси премести границите на историята с 49-ия трофей в колекцията си

  • 17 сеп 2026 | 07:49
  • 4203
  • 4
Втора порция сблъсъци в Лига Европа, Ювентус излиза на сцената

Втора порция сблъсъци в Лига Европа, Ювентус излиза на сцената

  • 17 сеп 2026 | 07:57
  • 1270
  • 0
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 112840
  • 365