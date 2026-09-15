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Ламин Ямал заслужава "Златната топка", убеден е Лапорта

  • 15 сеп 2026 | 10:06
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Президентът на Барселона Жоан Лапорта призова „Златната топка“ да бъде връчена на Ламин Ямал и изрази увереност, че УЕФА ще избере „Спотифай Камп Ноу“ за домакин на финала на Шампионската лига през 2029 г. Тези дни самият Ямал изрази мнение, че трябва да получи наградата, а шефът му го подкрепя в това: “Ламин каза това, което трябваше да каже“.

“Ще бъда възхитен, ако Ямал спечели „Златната топка“ и смятам, че я заслужава - продължи Лапорта. - Дали ми се струва правилно той да казва, че заслужава „Златната топка“? Разбира се, че да, защото други правят същото за себе си. И светът се е променил малко, а тези млади хора са много непринудени. Ламин го каза с тон... в добрия смисъл“.

Лапорта отбеляза, че „трябва да се разбере, че това са млади и освободени играчи. Затова успяват толкова бързо. Ламин има талант и е водещ футболист“.

По повод изявленията на Родри, че Барселона е заел позиция в полза на Ламин Ямал за спечелването на „Златната топка“, президентът на „кулес“ поясни: „Ние подкрепяме всички играчи на Барселона, но е вярно, че Ламин постигна заслугите си с Барса“.

„Родри е много разумен и зрял човек. Той е лидер. И фактът, че има такава позиция относно тази награда, говори много за него“, коментира още той в предаването „Ел Партидасо де КОПЕ“.

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