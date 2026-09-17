Меси премести границите на историята с 49-ия трофей в колекцията си

Абсолютният рекорд, който никой човек никога не е постигал в историята на световния футбол, беше издигнат на още по-високо ниво. Капитанът на Интер Маями Лионел Меси вдигна своя 49-и официален клубен и национален трофей в кариерата си след победа с 2:0 във финала за Купата на шампионите срещу мексиканския Крус Асул. С това постижение аржентинският гений поднови рекорда си като най-титулуван футболист в историята на футбола, постигайки недостижим статут за най-близките си преследвачи. На второ място е бившият му съотборник от Барселона, пенсионираният бразилец Дани Алвеш, който има 45 трофея, с което Меси увеличи разликата до цели 4 купи.

Освен това, осемкратният носител на "Златната топка", който защитава цветовете на отбора от Флорида от 2023 г., изигра своя 115-и мач с екипа на Интер Маями, отбеляза своя юбилеен 100-тен гол за клуба и доведе общия си брой асистенции до 58. За Меси, чийто настоящ договор е до 2028 г., това все още не е краят, като сега целта е да стигне и до юбилейния си 50-и трофей.

Иначе двубоят предложи изключително тактическо надиграване, като домакините нанесоха своя първи удар в 24-ата минута. Луис Суарес прати отлично центриране в наказателното поле, където ниският Лионел Меси изненада персоналния си пазач Вилер Дита, извиси се над него и с непривичен за стила си удар с глава заби топката в мрежата за 1:0.

Малко по-късно аржентинецът беше близо до това да върне услугата, но техничният прехвърлящ удар на Суарес бе изчистен от голлинията.

MESSI HEADS IT IN! 😱



Leo's 100th career goal for @InterMiamiCF opens the scoring against Cruz Azul in @CampeonesCup. pic.twitter.com/M1cI6nOIhC — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

През втората част Меси отбеляза още веднъж след бърза контраатака, но попадението бе отменено заради тънка засада.

Мексиканците от Крус Асул пропуснаха златния си шанс за изравняване, когато Габриел Фернандес нацели страничния стълб, а при добавката Хосе Парадела бе блокиран самоотвержено.

Интригата бе окончателно убита в 81-ата минута. Меси изпълни по перфектен начин корнер, пращайки топката в пеналтерията, където бразилският халф Каземиро засече мощно с глава, за да оформи крайното 2:0 и да подпечата трофея.

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Снимки: Gettyimages