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Рубен Аморим: Бенфика се чувстваше комфортно и чакаше наша грешка

  • 17 сеп 2026 | 03:55
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Бенфика победи Милан с 2:0 като гост в първия кръг от груповата фаза на Лига Европа. След мача Рубен Аморим, треньорът на "росонерите", не скри, че на отбора му е липсвала организация, скорост и спокойствие, което, според наставника, е позволило на "червените" да се чувстват комфортно в мача.

"Липсваха много неща. Веднага след като допуснахме гол, дори преди това, така и не се намерихме, дезорганизирахме се. Бенфика ни даде топката, за да я губим, трябва да работим върху този аспект. Липсваше скорост, липсваха пробиви зад защитата. Бенфика винаги се чувстваше комфортно, чакайки наша грешка. Отборът стана много притеснен, играейки у дома, и искаше да направи всичко много бързо. Това се усети силно. Бенфика уби мача с втория гол, след което изчака. Имахме топката около наказателното поле, но без особена креативност", заяви Аморим.

Той бе попитан и дали отборът чувства по-голям натиск, когато играе на свой терен и това отразява ли му се негативно.

"Това е част от играта. Натискът е голям, затова сме в големи клубове. Трябва да се борим с това. Тези моменти са трудни за тези големи клубове, но няма връщане назад, трябва да работим и да продължим напред", допълни португалецът.

Той обаче смята, че отборът трябва да остане сплотен и да мисли за следващия мач.

"Очевидно, но не обичам постоянно да говоря за това, изглежда, че от две години и половина повтарям едно и също. Просто трябва да започнем да мислим за следващия мач", допълни Аморим.

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Снимки: Gettyimages

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