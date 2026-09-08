Меси се завръща сред номинираните за „Златната топка“, но не и Роналдо

Станаха ясни всички 30 номинирани играчи за тазгодишното издание на най-престижната награда във футбола – „Златната топка“, която ще бъде връчена на 26 октомври на специална церемония в Лондон.

За първи път от 2023 година сред претендентите за приза е нейният рекордьор - аржентинският капитан на Интер Маями Лионел Меси, който я е спечелил цели осем пъти. Петкратният носител на наградата – португалската суперзвезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо, не е номиниран за четвърта поредна година. Това означава, че 39-годишният Меси подобрява рекорда именно на големия си съперник за най-възрастен номиниран играч в цялата история на приза. Също така за първи път от 2015 година насам нито един вратар няма да спори за „Златната топка“.

🚨JUST IN: Lionel Messi has been nominated for the 2026 Ballon d’Or



Cristiano Ronaldo was not nominated pic.twitter.com/y3YGq6cF76 — Polymarket Sports (@PolymarketSport) September 8, 2026

Сред 30-те обявени имена е това на миналогодишния носител на наградата – френската звезда на европейския клубен първенец Пари Сен Жермен Усман Дембеле. Сред основните фаворити за отличието за 2026 година са английският голмайстор на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн, световните шампиони от Испания и съотборници в Барселона Родри и Ламин Ямал, както и носителят на „Златната обувка“ и нов рекордьор по голове на Световно първенство Килиан Мбапе, който носи екипите на Реал Мадрид и Франция.

Очаквано, клубът с най-много представители сред номинираните е първенецът в Шампионската лига ПСЖ с общо десетима играчи, а според националостта най-много са испанците - шестима, след като именно те триумфираха на Мондиал 2026.

Номинирани за „Златната топка“ за 2026 година:



- Хари Кейн (Байерн Мюнхен/Англия)

- Винисиус Жуниор (Реал Мадрид/Бразилия)

- Фабиан Руис (Пари Сен Жермен/Испания)

- Витиня (Пари Сен Жермен/Португалия)

- Феран Торес (Пари Сен Жермен/Испания)

- Уилям Салиба (Арсенал/Франция)

- Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен/Франция)

- Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед/Португалия)

- Пау Кубарси (Барселона/Испания)

- Марк Кукурея (Реал Мадрид/Испания)

- Джуд Белингам (Реал Мадрид/Англия)

- Усман Дембеле (Пари Сен Жермен/Франция)

- Луис Диас (Байерн Мюнхен/Колумбия)

- Ламин Ямал (Барселона/Испания)

- Ерлинг Холанд (Манчестър Сити/Норвегия)

- Габриел Магаляеш (Арсенал/Бразилия)

- Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен/Мароко)

- Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен/Грузия)

- Лионел Меси (Интер Маями/Аржентина)

- Садио Мане (Ал-Насър/Сенегал)

- Маркиньос (Пари Сен Жермен/Бразилия)

- Лаутаро Мартинес (Интер/Аржентина)

- Килиан Мбапе (Реал Мадрид/Франция)

- Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен/Португалия)

- Жоао Невеш (Пари Сен Жермен/Португалия)

- Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен/Франция)

- Уилиан Пачо (Пари Сен Жермен/Еквадор)

- Хулиан Киньонес (Ал-Кадисия/Мексико)

- Родри (Барселона/Испания)

- Деклан Райс (Арсенал/Англия)

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