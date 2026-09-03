Луис Енрике е категоричен: "Златната топка" трябва да е за играч на ПСЖ

Възхитен от представянето на своите футболисти, които спечелиха Шампионската лига за втори пореден сезон, треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике беше категоричен, че някой от неговите играчи трябва да бъде коронясан със „Златната топка“.

Няколко футболисти на парижкия клуб имат основателни претенции за приза, който ще бъде връчена на 26 октомври в Лондон. След като защитиха титлата си в Шампионската лига, водещите футболисти на ПСЖ през сезон 2025-26 се наредиха сред кандидатите за най-престижната индивидуална награда. Сред тях се открояват имената на Хвича Кварацхелия и Усман Дембеле. Фабиан Руис също е в списъка, след като триумфира и със световната титла с Испания през 2026 г.

Въпреки че конкуренцията за тримата парижани ще бъде жестока, според напълно обективното мнение на техния наставник, най-добрият играч на сезона задължително трябва да бъде от ПСЖ. „Не ме интересува кой ще спечели „Златната топка“. Но според мен това трябва да е играч на Пари Сен Жермен“, заяви Луис Енрике в четвъртък, в навечерието на мача срещу Монако от третия кръг на Лига 1.

На пресконференцията Енрике обоснова тезата си: „Имаме всичко: имаме играчи, които спечелиха Шампионската лига, имаме Фабиан (Руис), който спечели Световното първенство, Усман Дембеле, който спечели „Златната топка“ миналия сезон... Така че за мен той (победителят) трябва да е от ПСЖ. Това е моето мнение, може и да греша.“

Тази позиция на испанския треньор е напълно логична. Тя обаче е в ярък контраст с тази на Жозе Моуриньо, който от своя страна категорично отхвърли идеята, че най-добрият играч в света непременно трябва да играе за ПСЖ или за испанския национален отбор. „Кандидатите са двама, трима или четирима и ние знаем кои са. Знаем къде са: тук (в Мадрид). Знаем кой написа историята на индивидуално ниво това лято.“

С тези думи наставникът на Реал Мадрид визира Килиан Мбапе, който е в много по-добра позиция от Винисиус или Джуд Белингам. Французинът изигра изключително световно първенство на лично ниво (10 гола), превръщайки се в едноличен голмайстор в историята на световните финали (22 попадения). Освен него, сред най-сериозните кандидати за отличието са Ламин Ямал, Хари Кейн, Лионел Меси, Родри и Майкъл Олисе.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google