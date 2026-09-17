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Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg - очаквайте на живо!

  • 17 сеп 2026 | 10:00
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Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg - очаквайте на живо!
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

В часовете преди първия двубой на Левски от основната фаза на Лига Европа Sportal.bg ще ви срещне със спортния директор на РБ Залцбург - Маркус Ман. Разговорът на Мартин Стоичков с германския ръководител е предвиден за 11:00 ч. и ще бъде предаван на живо.

Левски дава старт на нова приказка в Европа
Левски дава старт на нова приказка в Европа

Именно австрийският отбор е съперникът на "сините" тази вечер. Мачът на Националния стадион стартира в 19:45 часа, а главен съдия ще бъде финландецът Мохамад Ал-Емара.

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!
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Снимки: Imago

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