Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg - очаквайте на живо!

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург
В часовете преди първия двубой на Левски от основната фаза на Лига Европа Sportal.bg ще ви срещне със спортния директор на РБ Залцбург - Маркус Ман. Разговорът на Мартин Стоичков с германския ръководител е предвиден за 11:00 ч. и ще бъде предаван на живо.
Левски дава старт на нова приказка в Европа
Именно австрийският отбор е съперникът на "сините" тази вечер. Мачът на Националния стадион стартира в 19:45 часа, а главен съдия ще бъде финландецът Мохамад Ал-Емара.
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago