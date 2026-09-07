Фабиан Руис за “Златната топка”: Тази година мога да мечтая

Халфът на Пари Сен Жермен и Испания Фабиан Руис сподели, че сега е моментът да мечтае за “Златната топка”. Той спечели най-големите отборни отличия този сезон. С “фуриите” стана световен шампион, а с ПСЖ спечели Шампионската лига, Лига 1 и Суперкупата на Европа.

“Това е мечта за всеки футболист - да бъде оценен индивидуално за цялата работа, която е свършил през този сезон и предишните, сподели Руис за “Златната топка” - Аз имах щастието да спечеля много трофеи, както и индивидуални, но защо тази година да мечтая да вдигна и този. Би било прекрасно. Би било чест за мен да вдигна “Златната топка”.

🚨🚨 Fabian RUIZ 🇪🇸 : « Collectivement J’AI TOUT GAGNÉ.



Après tout le travail réalisé, il me manque juste un trophée individuel… COMME LE BALLON D’OR pour être reconnu à ma juste valeur… » 🤩🌕



🎙️ @telefoot_TF1 pic.twitter.com/mKcmMnoaNM — Actu Foot (@ActuFoot_) September 6, 2026

“Аз не обичам да съм в центъра на вниманието, но мисля, че тази година мога да си позволя да бъда след сезона, който имахме, работата, която свършихме, и трофеите, които спечелихме. На отборно ниво съм спечелил всичко. Индивидуално, на световна света, единственото отличие, което ми липсва, е “Златната топка”, да бъда оценен от всички”, допълни той.

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Снимки: Imago