Ямал за "Златната топка", амбициите за ШЛ, капитанската лента на Барселона и претенциите на Реал

Ламин Ямал говори пред медиите преди утрешното домакинство на Барселона срещу Фейенорд в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.

„Няма по-голяма мотивация от това, че ми остава да спечеля Шампионската лига, това е най-специалният турнир. Тази година може да се случи с играчите, които пристигнаха – Гордън, Родри, Адейеми, (Жоао Кансело). Просто трябва да видите последните клубове, които са печелили титли. ПСЖ, Барса. В днешния футбол, ако не тичаш, не печелиш. Това е", започна талантът на каталунците.

🎙️Lamine on the UCL.



🗣️: “There’s no greater motivation than having the Champions League left to win.



It’s the most special competition. This year, it could be possible with the players who have arrived: Gordon, Rodri, Adeyemi, João…” pic.twitter.com/wMwyx5VafD — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2026

"Капитанската лента? Това е гордост, прави ме отговорен и съм благодарен на съотборниците си, че ме избраха. На 19 години съм, но искам да бъда на висота. В отбора има добри примери. Раиня е невероятен. Педри, Ерик, Френки. Това, което съм научил от тях, е най-доброто за отбора", продължи той.

🎙️Lamine on being named a Captain.



🗣️: “It’s a source of pride. It makes me feel responsible, and I’m grateful to my teammates for choosing me.



I’m 19 years old, but I want to live up to the responsibility.” pic.twitter.com/wbBCFbE6u6 — Barça Buzz (@Barca_Buzz) September 8, 2026

За „Златната топка“ Ямал сподели: „Не зависи от мен, зависи от вас. Направихме страхотна година с Барса и националния отбор. Ще видим. Не мисля, че има нужда от кампания. Всеки може да мисли каквото си иска. Не съм тук, за да водя кампания. Няма да започна да моля за нищо. Това е ваша работа. Дембеле и отсъствието ми от фаворитите за „Златната топка“? Не знам, той е приятел на Килиан, нали? Разбирам се много добре с Усман“.

🚨🌕 Lamine Yamal on Ousmane Dembélé not including him into his top 3 for the Ballon d’Or: “He’s Kylian Mbappé’s friend, right?”. 😅



“I’m very happy with the season I had. I think every time we faced each other, I probably did something that made them dislike me! And that’s… pic.twitter.com/jNcDbNTt3S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

За претенциите на Реал Мадрид към съдийството в Ла Лига Ямал каза: „Ако „Реал Мадрид не е спечелил Ла Лига от две години, това е ТЕХЕН проблем. Не знам. Досега сме много доволни от съдийството и от всичко останало. Тези въпроси трябва да ги зададете на тях“..“

🚨🔥 Lamine Yamal on Real Madrid against referees in La Liga: “If Real Madrid haven’t won La Liga for two years, that’s THEIR problem. I don’t know”.



“We’re very happy with the refereeing and everything so far. Those are questions you should ask them”. pic.twitter.com/Rymw9XsTM3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 8, 2026

„Много съм щастлив, никога не съм бил по-щастлив в живота си. Говореше се много след Световното първенство, но си взех страхотна почивка. Мръщил съм се по време на мачове? Зависи от деня. Онзи ден беше заради жегата. Беше 40 градуса и бях уморен. Предизвикателствата за мен ли? В колективен план – да спечеля повече титли, а в личен – да продължа да раста и да се подобрявам. Много съм млад", завърши Ямал.

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