Ямал за "Златната топка", амбициите за ШЛ, капитанската лента на Барселона и претенциите на Реал

Ламин Ямал говори пред медиите преди утрешното домакинство на Барселона срещу Фейенорд в първия мач от основната фаза на Шампионската лига.
„Няма по-голяма мотивация от това, че ми остава да спечеля Шампионската лига, това е най-специалният турнир. Тази година може да се случи с играчите, които пристигнаха – Гордън, Родри, Адейеми, (Жоао Кансело). Просто трябва да видите последните клубове, които са печелили титли. ПСЖ, Барса. В днешния футбол, ако не тичаш, не печелиш. Това е", започна талантът на каталунците.
"Капитанската лента? Това е гордост, прави ме отговорен и съм благодарен на съотборниците си, че ме избраха. На 19 години съм, но искам да бъда на висота. В отбора има добри примери. Раиня е невероятен. Педри, Ерик, Френки. Това, което съм научил от тях, е най-доброто за отбора", продължи той.
За „Златната топка“ Ямал сподели: „Не зависи от мен, зависи от вас. Направихме страхотна година с Барса и националния отбор. Ще видим. Не мисля, че има нужда от кампания. Всеки може да мисли каквото си иска. Не съм тук, за да водя кампания. Няма да започна да моля за нищо. Това е ваша работа. Дембеле и отсъствието ми от фаворитите за „Златната топка“? Не знам, той е приятел на Килиан, нали? Разбирам се много добре с Усман“.
За претенциите на Реал Мадрид към съдийството в Ла Лига Ямал каза: „Ако „Реал Мадрид не е спечелил Ла Лига от две години, това е ТЕХЕН проблем. Не знам. Досега сме много доволни от съдийството и от всичко останало. Тези въпроси трябва да ги зададете на тях“..“
„Много съм щастлив, никога не съм бил по-щастлив в живота си. Говореше се много след Световното първенство, но си взех страхотна почивка. Мръщил съм се по време на мачове? Зависи от деня. Онзи ден беше заради жегата. Беше 40 градуса и бях уморен. Предизвикателствата за мен ли? В колективен план – да спечеля повече титли, а в личен – да продължа да раста и да се подобрявам. Много съм млад", завърши Ямал.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google