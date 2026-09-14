Мбапе, Ямал, Дембеле? Фабиан Руис напомни, че по спечелени трофеи никой не е имал по-добър сезон от него

Халфът на Пари Сен Жермен Фабиан Руис е единственият футболист, който през миналия сезон успя да спечели както Шампионската лига, така и Световното първенство. Това постижение го нареди в посления момент сред фаворитите за „Златната топка“. В интервю за „Екип“ испанецът отбеляза, че по отношение на трофеите никой играч не е имал по-добър сезон и че е привилегия да бъде сред 30-те номинирани за престижната награда.

С екипа на парижани той триумфира още с титлата във Франция и Суперкупата на Европа. Ето какво каза Фабиан Руис:

За „Златната топка“

Моята позиция в класацията за „Златната топка“ ще бъде определена от гласуващите. Най-важното за мен е да бъда на разположение на отбора, като същевременно се опитвам да бъда сред най-добрите. Имах късмета да бъда сред 30-те номинирани миналата година (24-ти) и се надявам тази година да завърша възможно най-високо. Да си сред 30-те е привилегия. Нека гласуват за тези, които според тях заслужават най-много. Вече съм много благодарен и горд, че съм номиниран.

Дали има играчи с по-добър сезон от неговия

По отношение на титлите – не. В индивидуален план велики играчи направиха отличен сезон и тяхното високо ниво е извън всякакво съмнение. Има много кандидати. Да бъда част от играчите, споменавани за „Златната топка“, вече е привилегия и огромно удовлетворение.

За работата си с Луис де ла Фуенте и Луис Енрике

Имам привилегията да бъда трениран от двама от най-добрите наставници в света. Техният стил ми подхожда и знам как лесно да се адаптирам към изискванията им. Фактът, че ги познавам от няколко години, също играе в моя полза. Опитвам се да бъда подготвен и на най-доброто си ниво, за да отговоря, когато имат нужда от мен.

За това, че Луис Енрике не го повика за Световното първенство през 2022 г.

Когато не ме повика, а след това и с пристигането му в Париж, всички ме питаха дали сме се карали или има някакъв конфликт между нас. Винаги отговарях: „Не, имаме много добри отношения. Един треньор винаги трябва да взима трудни решения. Да направиш списък с толкова много добри испански играчи... Някои неизбежно щяха да останат извън него и този път бях аз. Зарадвах се на пристигането му в ПСЖ, защото знаех, че е един от най-добрите.

Как Луис Енрике промени историята му в Париж

Първите години бяха трудни, защото трябваше да се адаптирам към нова страна и първенство и не успявах да покажа най-добрата си версия. Пристигането на Луис Енрике, чийто начин на разбиране на играта познавах, ми помогна много. От този момент нататък постепенно достигнах най-доброто си ниво и си върнах играта. Знаех също, че с работа и жертви ще дойдат по-добри моменти.

Какво избира между Шампионската лига, Европейското и Световното първенство

Трудно е. Световно първенство с тима на твоята родина е най-голямата титла, която може да бъде спечелена, заради мащаба и отзвука – това е нещо уникално. Но също така е и първата Шампионска лига с ПСЖ. Да влезеш в историята на клуба с този състав беше незабравимо. Това са два от най-красивите моменти в кариерата ми.

Ямал: Аз повече от Мбапе заслужавам "Златната топка"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google