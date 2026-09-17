Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

Тод Боели вече не е сред собствениците на Челси, след като продаде своя дял и напусна президентския пост. Мажоритарният собственик “Клиърлейк Кепитъл” поема пълния контрол, след като изкупи дяловете както на Боели, така и на Марк Уолтърс. От “Стамфорд Бридж” увериха, че няма да има никакви други промени в ръководството и стратегията, по която ще се управлява Челси. Цялото управление вече е в ръцете на Бехдад Егбал и неговия бизнес партньор Хосе Фелисиано, които увеличиха дела си до 99.9%.

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Преди това “Клиърлейк Кепитъл” притежаваше 61,5%. Боели, Уолтър и швейцарският милиардер Хансойрг Вис държаха по 12,8%. Последният също е продал своя дял, но въпреки това ще остане важен партньор на мажоритарните собственици.

Боели беше водещата фигура, когато консорциумът придоби Челси през 2022 година, закупувайки клуба от Роман Абрамович за 2,3 милиона паунда. Той веднага стана президент, а първоначално изпълняваше функциите и на временен спортен директор, но през последните години се оттегли на заден план, като Егбали пое по-голямата част от ежедневната оперативна дейност.

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Условията на първоначалното придобиване предвиждаха членовете на консорциума да могат да продават акции помежду си единствено през първите 10 години от съвместната си собственост върху клуба. През 2024 г. започнаха преговори за това или Боели, или Егбали да изкупи дела на другия, след като отношенията между двамата станаха все по-обтегнати.

Според “Таймс” “Клиърлейк Кепитъл” са платили 1 милиард паунда за дяловете на Боели и Уолтър.

„За мен беше чест да бъда председател на футболен клуб Челси. Бих искал да благодаря на мнозината, които допринесоха за осигуряването на светло бъдеще за клуба, включително на Висшата лига, треньорите и играчите, талантливото ръководство и служителите на Челси, както и на многобройните всеотдайни фенове. Високо ценя партньорството си с "Клиърлейк" и останалите членове на собственическата група, както и съвместните решения и инвестиции, които направихме в подкрепа на краткосрочния и дългосрочния успех на клуба. Уверен съм, че Челси има отлични перспективи за бъдещи успехи под ръководството на "Клиърлейк”, заяви Боели в свое изявление по повод напускането на клуба.

Club Statement: Chelsea Football Club announces ownership transition. — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 16, 2026

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