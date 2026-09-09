Хвича: Удоволствие е, че такива легенди смятат, че заслужавам "Златната топка"

Нападателят на Пари Сен Жермен и грузински национал Хвича Кварацхелия вярва, че още тази година може да наследи съотборника си Усман Дембеле и да спечели "Златната топка". Той бе избран за най-добър футболист на миналото издание на Шампионската лига и въпреки че не участва на Световното първенство с Грузия, смята, че има шансове за най-престижния индивидуален трофей.

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"Това не зависи от мен, зависи от хората, които гласуват. Но наистина е удоволствие са бъда сред най-добрите. В живота, както и във футбола, вярвам във всичко. Затова в момента в ПСЖ и съм горд от това", каза 25-годишният грузинец пред вестник "Екип". Той е научил по време на интервюто, че само англичанинът Кевин Кийгън печели "Златната топка" през 1978 година, без да участва на Световно първенство. "Значи е възможно", казва роденият в Тбилиси играч, който е фаворит за трофея на легенди, като Мишел Платини и Тони Кроос.

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"Удоволствие е, че такива легенди смятат, че заслужавам наградата. Дори и един човек на планетата да смята, че заслужавам наградата, това означава, че си върша работата и трябва да продължа на същото ниво. Нека видим какво ми е запазил животът, готов съм на всичко", казва още Кварацхелия.

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Снимки: Gettyimages