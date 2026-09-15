Чоло Симеоне: "Златната топка" е за Меси

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне също се включи в дискусиите за това кой е най-подходящият бъдещ носител на "Златната топка". Докато основните фаворити на букмейкърите в момента са Хари Кейн, Ламин Ямал и Килиан Мбапе, аржентинският специалист неслучайно посочи своя сънародник Лионел Меси, който направи страхотно Световно първенство и бе с основен принос за това "албиселесте" отново да стигнат до финала. Осемкратният носител на "Златната топка" отбеляза осем гола и направи четири асистенции на Мондиал 2026. За Интер Маями пък той отбеляза впечатляващите 43 попадения във всички турнири през 2025 година, извеждайки отбора до първата му шампионска титла.

Запитан за това кой трябва да спечели "Златната топка", Симеоне отговори: "Меси. Без съмнение. След Световното първенство, което имаше на тази възраст, Меси безспорно я заслужава".

Симеоне добави, че Хулиан Алварес, който пропусна мача срещу Реал Сосиедад заради мускулна преумора, все още не е възстановен и няма да може да играе и в утрешната среща с Осасуна.

"Според разговорите ни с лекарите той все още се възстановява. Утре няма да бъде на разположение. Джонатан Дейвид се представи много добре в миналия мач. Ще преценим дали да започне като титуляр, или да влезе в игра през второто полувреме. Ще решим утре сутрин".

🏆 SIMEONE TIENE CLARO su BALÓN de ORO:



🇦🇷 "MESSI, SIN NINGUNA DUDA".



🔝 "Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene..."



🗣️ @inakivdl pic.twitter.com/Pfr4r8gJS9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 15, 2026

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