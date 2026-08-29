Моуриньо разкри кой друг от новите в Реал ще започне като титуляр и даде любопитно мнение за "Златната топка"

Наставникът на Реал Мадрид Жозе Моуриньо говори пред медиите преди утрешното домакинство на новака Малага. "Лос бланкос" започнаха силно при Специалния и вече записаха две победи от два мача.

🚨 José Mourinho: “Cucurella will START vs Malaga.” pic.twitter.com/OaJE0WS2TL — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 29, 2026

„Физически сме добре. Някои играчи имаха различна предсезонна подготовка, но разполагаме със силен състав. Марк Кукурея ще бъде титуляр. Ако му свърши горивото, имаме Алваро (Карерас).

Бих предпочел стартовият ни състав да не изтича (в медиите). Ако все пак се случи, не е голяма работа. Има значение само ако правим някаква мащабна промяна в състава, като например да пуснем Еспи и Мбапе заедно в стартовия състав или да играем със схема с трима централни защитници. Ако изтече, че Кукурея ще е в стартовия състав, това не е кой знае какво", започна Моуриньо.

🚨 José Mourinho: "Vini and Mbappé’s connection? We need TRUE FRIENDSHIP between players, true empathy, true connection.



It makes the team better." pic.twitter.com/FGnFZFqHd6 — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 29, 2026

"Винисиус и Мбапе? Това е отбор на всички. Ключът е в качеството. След това идва разбирателството между хората, а то е много силно между тях. Не става въпрос за двама плюс девет, а за единадесет. За отбор. Така ще бъдем по-добри. Не мога да бъда по-щастлив.

Белингам е уникален играч. Много важен за отбора в различни аспекти. Впечатляващ. Обичам да говоря за отбора. Много съм доволен от всички. Трябва да функционираме като екип. Феновете на Реал идват на „Бернабеу“, за да гледат тези играчи, които правят разликата, но също и да видят как техният отбор играе като едно цяло, как мачка съперника. Диоманде? Той пристигна късно в Реал Мадрид, прави прогрес постепенно. Става все по-готов", добави португалецът.

🚨 José Mourinho: “Endrick is CLOSE to RETURNING.



He could play against Betis on Friday, we'll see.” pic.twitter.com/Murdc2LYoX — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 29, 2026

За контузените играчи Специалния отбеляза: „Ендрик е най-близо до завръщане. Може да е готов за мача с Бетис, но не рискувам да го твърдя със сигурност. При Чуамени трябва да контролираме емоциите и желанието му да играе. Не искам да влиза и излиза от състава. Предпочитам да изчакам.“

След това Моуриньо даде любопитно мнение на въпрос за "Златната топка": „На индивидуално ниво е много хубаво. Малцина я печелят. Ние имаме трима или четирима играчи от това ниво. Трябва да я спечели някой, който липсва, след като спре да играе: Марадона, Роналдиньо, Роналдо, Кристиано, Меси, Матеус... Не можеш да дадеш „Златната топка“ за спечелване на Шампионската лига или Световното първенство. Има трима или четирима такива и знаем къде е мястото им - тук. И знаем кой написа история това лято. Но ако се намеси политиката, вече не ми харесва толкова. Той не е в ПСЖ или в испанския национален отбор. Той е друг.“

Медиите в Испания веднага разтълкуваха това като подкрепа за Килиан Мбапе.

🚨 José Mourinho: "The Ballon d'Or should go to one of those players when they retire, we miss them for eternity.



Maradona, Cristiano, Messi, R9, Zidane.



You can't give the Ballon d'Or to a guy just for winning the UCL or the World Cup.



If you should give it to someone just… pic.twitter.com/xPq4gEyeh1 — Madrid Xtra (@MadridXtra) August 29, 2026

Моуриньо похвали и младите таланти в Реал Мадрид. „Искам да кажа, че работата на Арбелоа долу беше фантастична. Горе музиката е друга. Харесвам всички момчета, които се качват. Тиаго Питарч ми харесва много. Той е част от първия отбор, но мускулите на краката му са като моите. Трябва да натрупа мускулна маса там. Както и други.“

Накрая португалецът изрази притеснение и идващата след 20 септември пауза за националните отбори, която ще продължи чак до 6 октомври.

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