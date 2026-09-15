Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

на живо: Кандидатът за президент на федерацията по баскетбол Орлин Атанасов в "Битката за БФБ"
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Матеус е убеден кой трябва да вдигне "Златната топка"

Матеус е убеден кой трябва да вдигне "Златната топка"

  • 15 сеп 2026 | 13:53
  • 2563
  • 2
Матеус е убеден кой трябва да вдигне "Златната топка"

Легендарният германски футболист Лотар Матеус направи коментар пред „Скай Спорт“, който със сигурност няма да остане незабелязан в разгара на дебата за „Златната топка“. Въпреки че поставя Ламин Ямал и Килиан Мбапе сред двамата най-добри играчи в света към момента, той не смята, че някой от тях е фаворит номер едно за престижната награда. За него над всички е Хари Кейн.

Според Матеус английският нападател натрупа изключителни показатели, спечели „Златната обувка“, бележеше на Световното първенство и вкарваше решителни попадения в Шампионската лига. Освен това той добавя към сметката спечелените титли с Байерн (Мюнхен) и достигането до полуфинали както в Шампионската лига, така и на Мондиала.

Иначе световният шампион с Германия призна огромния талант на Ямал, когото определи като “изключителен футболист”. Въпреки това Матеус уточни, че изминалият сезон всъщност не е бил годината на Ламин Ямал. Според него испанският национал е бил „един от многото“ по време на успешния поход на Испания на Световното първенство и не е поддържал постоянно нивото, което демонстрира в началото на настоящия сезон.

Според Матеус титлите имат решаваща тежест при гласуването и в това отношение Ламин има предимство пред Мбапе. Матеус припомни, че френският нападател не успя да спечели трофеи нито с Реал Мадрид, нито с националния отбор на Франция в периода, който се взима предвид за „Златната топка“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

Премиър лийг с радикално решение след съдийската грешка в дербито на Манчестър

  • 15 сеп 2026 | 09:32
  • 26075
  • 49
Арсенал иска да пренесе перфектната си форма и в "Карабао Къп"

Арсенал иска да пренесе перфектната си форма и в "Карабао Къп"

  • 15 сеп 2026 | 08:00
  • 3417
  • 1
Ливърпул е фаворит срещу немощния Тотнъм

Ливърпул е фаворит срещу немощния Тотнъм

  • 15 сеп 2026 | 07:30
  • 4742
  • 7
Реал Мадрид ще се опита да настигне Барселона

Реал Мадрид ще се опита да настигне Барселона

  • 15 сеп 2026 | 07:00
  • 4552
  • 7
Бивш португалски национал ще играе в Арис

Бивш португалски национал ще играе в Арис

  • 15 сеп 2026 | 06:33
  • 1775
  • 0
Съперник на ЦСКА се подсили с бранител на Рома

Съперник на ЦСКА се подсили с бранител на Рома

  • 15 сеп 2026 | 06:04
  • 6848
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

Със или без Янев, ЦСКА има играчи, с които да стане шампион, но най-важният избор тепърва предстои

  • 15 сеп 2026 | 13:21
  • 9651
  • 61
България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

България без шанс за първото място в групата дори при 3:0 над Полша

  • 15 сеп 2026 | 15:10
  • 4383
  • 2
В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

В Турция: Отборът на Салах преговаря с треньора на Лудогорец

  • 15 сеп 2026 | 11:15
  • 16439
  • 20
Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

Хулио Веласкес не знае да играе "селски" мачове

  • 15 сеп 2026 | 13:20
  • 6158
  • 31
Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

Орлин Атанасов в "Битката за БФБ": Нашият екип е работещ и много по-добър от този на федерацията

  • 15 сеп 2026 | 15:00
  • 3706
  • 2
Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

Левски пусна в продажба билетите за Залцбург

  • 15 сеп 2026 | 12:24
  • 10094
  • 29