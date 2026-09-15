Матеус е убеден кой трябва да вдигне "Златната топка"

Легендарният германски футболист Лотар Матеус направи коментар пред „Скай Спорт“, който със сигурност няма да остане незабелязан в разгара на дебата за „Златната топка“. Въпреки че поставя Ламин Ямал и Килиан Мбапе сред двамата най-добри играчи в света към момента, той не смята, че някой от тях е фаворит номер едно за престижната награда. За него над всички е Хари Кейн.

Според Матеус английският нападател натрупа изключителни показатели, спечели „Златната обувка“, бележеше на Световното първенство и вкарваше решителни попадения в Шампионската лига. Освен това той добавя към сметката спечелените титли с Байерн (Мюнхен) и достигането до полуфинали както в Шампионската лига, така и на Мондиала.

Иначе световният шампион с Германия призна огромния талант на Ямал, когото определи като “изключителен футболист”. Въпреки това Матеус уточни, че изминалият сезон всъщност не е бил годината на Ламин Ямал. Според него испанският национал е бил „един от многото“ по време на успешния поход на Испания на Световното първенство и не е поддържал постоянно нивото, което демонстрира в началото на настоящия сезон.

Според Матеус титлите имат решаваща тежест при гласуването и в това отношение Ламин има предимство пред Мбапе. Матеус припомни, че френският нападател не успя да спечели трофеи нито с Реал Мадрид, нито с националния отбор на Франция в периода, който се взима предвид за „Златната топка“.

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