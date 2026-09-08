Обявиха петте клуба, които ще спорат за "Клуб на годината" в класацията на "Златната топка", два са големи изненадващи

Оповестиха официално номинациите на петте клуба, които ще бъдат претенденти за престижната награда “Клуб на годината” в анкетата на “Златната топка”. На първо място бе обявена номинацията на английския Арсенал. Лондончани направиха отличен сезон под ръководството на Микел Артета и спечелиха първата си титла на Премиър лийг и достигна до финала в Шампионската лига, където загуби след изпълнение на дузпи от ПСЖ. Втората номинация е тази на Байерн (Мюнхен). Баварският колос спечели впечатляващата 35-а титла на Германия и продължава да се представя на впечатляващо ниво под ръководството на Венсан Компани.

Here is our first recap!



Nominated the Club of the Year ⬇️



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Третото име е това на носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен. Французите са един от най-впечатляващите тимове в света в последните два сезона, а абсолютното потвърждение на този факт е доминацията им в две поредни кампании в най-престижния клубен турнир в света. Последните две са може би и най-изненадващите номинации на престижното френско издание. Това са бразилският Фламенго и норвежкият Бодьо/Глимт. Южноамериканският гранд спечели титлата в собствената си страна и грабна трофея в Копа Либертадорес. Скромният клуб от норвежката провинция пък е една от най-големите сензации в европейските турнири в последните няколко години, записвайки победи над грандове като Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер, при това постижения постигнати изцяло с местни момчета.

Nominated for the 2026 Men's Club of the Year



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇩🇪 Bayern Munich

🇳🇴 Bodø/Glimt

🇧🇷 Flamengo

🇫🇷 Paris-SG



Follow our live on https://t.co/tzQSMLbRtM#ballondor pic.twitter.com/GhyFozGS4R — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

Бяха обявени и номинациите при клубовете при жените - Номинациите при женските отбори отличават истинските властелини и най-динамично развиващите се проекти в света, водени от абсолютния хегемон Барселона и историческия колос Олимпик Лион. Европейската доминация се допълва от тактическия триумф на Байерн Мюнхен и атрактивния прогрес на Манчестър Сити в Англия. Голямата изненада и признание за глобалния напредък на играта е мексиканският Клуб Америка, който заслужи мястото си в елита след феноменален сезон в Северна Америка.

Nominated for the 2026 Women's Club of the Year



🇪🇸 FC Barcelona

🇩🇪 Bayern Munich

🇲🇽 Club América

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City

🇫🇷 OL Lyonnes



follow our live on https://t.co/tzQSMLbRtM#ballondor pic.twitter.com/eG9CXn56in — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026

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Снимки: Gettyimages