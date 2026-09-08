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Обявиха петте клуба, които ще спорат за "Клуб на годината" в класацията на "Златната топка", два са големи изненадващи

  • 8 сеп 2026 | 13:42
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Оповестиха официално номинациите на петте клуба, които ще бъдат претенденти за престижната награда “Клуб на годината” в анкетата на “Златната топка”. На първо място бе обявена номинацията на английския Арсенал. Лондончани направиха отличен сезон под ръководството на Микел Артета и спечелиха първата си титла на Премиър лийг и достигна до финала в Шампионската лига, където загуби след изпълнение на дузпи от ПСЖ. Втората номинация е тази на Байерн (Мюнхен). Баварският колос спечели впечатляващата 35-а титла на Германия и продължава да се представя на впечатляващо ниво под ръководството на Венсан Компани.

Третото име е това на носителя на Шампионската лига Пари Сен Жермен. Французите са един от най-впечатляващите тимове в света в последните два сезона, а абсолютното потвърждение на този факт е доминацията им в две поредни кампании в най-престижния клубен турнир в света. Последните две са може би и най-изненадващите номинации на престижното френско издание. Това са бразилският Фламенго и норвежкият Бодьо/Глимт. Южноамериканският гранд спечели титлата в собствената си страна и грабна трофея в Копа Либертадорес. Скромният клуб от норвежката провинция пък е една от най-големите сензации в европейските турнири в последните няколко години, записвайки победи над грандове като Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и Интер, при това постижения постигнати изцяло с местни момчета.

Бяха обявени и номинациите при клубовете при жените - Номинациите при женските отбори отличават истинските властелини и най-динамично развиващите се проекти в света, водени от абсолютния хегемон Барселона и историческия колос Олимпик Лион. Европейската доминация се допълва от тактическия триумф на Байерн Мюнхен и атрактивния прогрес на Манчестър Сити в Англия. Голямата изненада и признание за глобалния напредък на играта е мексиканският Клуб Америка, който заслужи мястото си в елита след феноменален сезон в Северна Америка.

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Снимки: Gettyimages

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