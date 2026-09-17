Карик: Вината за тази загуба е изцяло моя

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик не спести критиките към своя отбор и пое пълна отговорност за тежката елиминация. Специалистът призна, че сривът в края на двубоя е напълно недопустим и насочи вниманието изцяло към предстоящия важен сблъсък в неделя.

„Началото и краят на срещата бяха нещо напълно различно. Имах чувството, че това изобщо не е един и същ мач, а емоциите нямаха нищо общо. Двубоят се развиваше точно по начина, по който искахме, но накрая позволихме на победата да ни измъкне по изключително мащабен начин. Това е цялата история на мача“, започна Карик.

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Той пое вината за това ужасяващо представяне на отбора, особено през второто полувреме.

„Има редица неща, които ще трябва да прегледаме и да подложим на сериозен анализ. Ние, като колектив, не можем да приемем подобно нещо. Аз поемам цялата отговорност за случилото се. Представянето ни в края на второто полувреме е изцяло моя вина. Всички трябва да станем по-добри“, допълни специалистът.

Според него сега най-важен е следващият мач срещу Фулъм в неделя, в който тимът трябва да покаже друго лице.

„Вече отпаднахме от този турнир, а в неделя ни предстои нов голям мач, за който трябва да се подготвим незабавно. В момента усещането е ужасно, но сме длъжни отново да започнем да печелим футболни срещи. Искаме да побеждаваме и трябва да го направим бързо. Следващият ни мач е в неделя и това е единственото нещо, за което мисля в момента", завърши англичанинът.

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Снимки: Gettyimages