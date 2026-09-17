Втора порция сблъсъци в Лига Европа, Ювентус излиза на сцената

Вчера се изиграха първите 9 двубоя от първия кръг на основната фаза в Лига Европа, а днес турнирът продължава с останалите 9 сблъсъка. Днешният ден е изключително специален за българския футбол, тъй като родният представител Левски започва своето участие в същинската част на надпреварата с домакинство срещу РБ Залцбург на стадион "Васил Левски". В днешния ден участието си стартира и един от големите фаворити в надпреварата в лицето на Ювентус, който пък посреща нидерландския НЕК Наймеген.

"Бианконерите" имат богата история в турнира (бившата Купа на УЕФА), като са печелили отличието три пъти – през 1977, 1990 и 1993 година, и са играли финал през 1995 година. За последно грандът от Торино участва в Лига Европа през сезон 2022/23, когато стигна до полуфиналите.

През този сезон целта пред торинци е ясна – спечелване на трофея и завръщане на върха на европейската сцена. Първото изпитание за Ювентус е домакинство на нидерландския НЕК Неймеген на "Алианц Стейдиъм". Италианците влизат в мача след поражение с 2:3 от Сасуоло в Серия А, докато гостите от Неймеген също регистрираха загуба в последния си шампионатен кръг от Камбуур с 0:3.

Програмата тази вечер започва с два ранни мача от 19:45 часа. Както вече стана дума в първия от тях Левски приема ЗР Залцбург в търсене на първа победа в турнира.

В другия ранен мач от 19:45 часа гръцкият ОФИ Крит посреща германския Хофенхайм. Домакините от Крит ще разчитат на горещата подкрепа на своите фенове, за да поднесат изненада срещу представителя на Бундеслигата. Хофенхайм от своя страна влиза като фаворит в сблъсъка и ще се стреми към задължителни три точки на старта на европейската си кампания.

Останалите седем мача от програмата започват в 22:00 часа. В един от най-интригуващите дуели за вечерта Бешикташ приема Марсилия на "Тюпраш Стадиуму" в Истанбул. Турският гранд ще разчита на бурна подкрепа от трибуните, докато френският тим пристига с амбиции за сериозно представяне в Европа.

Шотландският шампион Селтик приема унгарския Ференцварош в Глазгоу. Домакините са известни с неповторимата атмосфера на "Селтик Парк" и влизат като фаворит в двубоя, докато унгарците ще търсят изненада срещу традиционно силния си съперник.

Английският Кристъл Палас прави своя дебют в същинската фаза на Лига Европа с домакинство срещу полския Лех (Познан). Елитният тим от Висшата лига ще се стреми към трите точки на "Селхърст Парк", но полският шампион показа отлична форма в квалификациите, елиминирайки Клаксвик и Тун с изразителни резултати.

Испанският Реал Сосиедад се изправя срещу английския Борнемут в Сан Себастиан. Домакините притежават солиден опит в турнирите на УЕФА през последните години, докато за Борнемут това е сериозно предизвикателство в европейския календар.

Чешкият Виктория (Пилзен) приема белгийския Роял Юнион СЖ. Очаква се двубоят да бъде изключително равностоен, като и двата тима разчитат на здрава физическа подготовка и бързи преходи в атака.

В Норвегия Лилестрьом е домакин на португалския Торенсе на стадион "Оросен". Норвежците ще се опитат да се възползват от климатичните си предимства и компактния си стадион, докато гостите от Португалия ще търсят ценни точки при това далечно гостуване.

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