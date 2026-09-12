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  3. Пике: Не вярвам, че Мбапе може да спечели "Златната топка"

Пике: Не вярвам, че Мбапе може да спечели "Златната топка"

  • 12 сеп 2026 | 05:31
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Пике: Не вярвам, че Мбапе може да спечели "Златната топка"

Бившият капитан на Барселона Жерард Пике използва своя канал в Тик Ток, за да анализира списъка с 30 номинирани за Златната топка. Освен че посочи играчите, които смята за фаворити, той изключи Мбапе от борбата.

Въпреки че призна, че Мбапе е „играч на Световни първенства“, който е направил страхотен Мондиал, Пике беше категоричен: „Не вярвам, че е в състояние да спечели“, за разлика от неговото избрано трио – Хари Кейн, Ламин Ямал и Родри.

Бившият испански национал отправи и предизвикателство, като постави под въпрос отсъствието на двама играчи на Барселона от списъка с номинирани: „Къде са Рафиня и Педри?“

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