AEK изигра много мачове в Европа през миналия сезон и бе близо до сензация

Слушай на живо: AEK - Левски

Отборът на АЕК спечели титлата на Гърция и изпрати изключително силен сезон, който даде възможност на гръцкия тим да се бори с Левски за място в основната фаза на Шампионската лига.

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Интересен факт е, че през миналата кампания "жълто-черните" изиграха много мачове в Европа, достигайки до четвъртфиналите на Лига на конференциите.

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Отборът се класира за турнира, след като отстрани Апоел (Беер Шева), Арис (Лимасол) и Андерлехт.



В основната фаза АЕК победи Фиорентина, Абърдийн, Самсунспор и Университатя (Крайова), за да си спечели място в елиминациите, където отстрани Целье.

Съперник на четвъртфиналите бе Райо Валекано. Гръцкият гранд загуби с 0:3 в Испания, но на реванша на "ОПАП Арена" тимът бе близо до чудото, след като поведе с 3:0 след голове на Зини и Разван Марин, но "гръмотевиците" стигнаха до гол и с общ резултат 4:3 продължиха напред.

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Както е известно, Райо достигна до финала на турнира, като загуби битката за трофея от Кристъл Палас след гол на френския национал Жан-Филип Матета.

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Тези резултати през миналата кампания нагледно показват, че АЕК освен в гръцкото първенство, показва отлична форма и в Европа.



МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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