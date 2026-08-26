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AEK изигра много мачове в Европа през миналия сезон и бе близо до сензация

  • 26 авг 2026 | 10:59
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Слушай на живо: AEK - Левски

Отборът на АЕК спечели титлата на Гърция и изпрати изключително силен сезон, който даде възможност на гръцкия тим да се бори с Левски за място в основната фаза на Шампионската лига.

Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите
Бивш футболист на АЕК пред Sportal.bg: Левски има шансове, но атмосферата ще бъде ад за гостите

Интересен факт е, че през миналата кампания "жълто-черните" изиграха много мачове в Европа, достигайки до четвъртфиналите на Лига на конференциите.

АЕК с добра статистика на своя стадион в последните 10 мача
АЕК с добра статистика на своя стадион в последните 10 мача

Отборът се класира за турнира, след като отстрани Апоел (Беер Шева), Арис (Лимасол) и Андерлехт.

В основната фаза АЕК победи Фиорентина, Абърдийн, Самсунспор и Университатя (Крайова), за да си спечели място в елиминациите, където отстрани Целье.

Съперник на четвъртфиналите бе Райо Валекано. Гръцкият гранд загуби с 0:3 в Испания, но на реванша на "ОПАП Арена" тимът бе близо до чудото, след като поведе с 3:0 след голове на Зини и Разван Марин, но "гръмотевиците" стигнаха до гол и с общ резултат 4:3 продължиха напред.

АЕК беше близо до чудото, но голямата радост е за Райо
АЕК беше близо до чудото, но голямата радост е за Райо

Както е известно, Райо достигна до финала на турнира, като загуби битката за трофея от Кристъл Палас след гол на френския национал Жан-Филип Матета.

Лигата на конференциите обича Лондон!
Лигата на конференциите обича Лондон!

Тези резултати през миналата кампания нагледно показват, че АЕК освен в гръцкото първенство, показва отлична форма и в Европа.

МАРТИН СТОИЧКОВ, специален пратеник на Sportal.bg в Атина

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