АЕК беше близо до чудото, но голямата радост е за Райо

Райо Валекано се класира за полуфинал в европейските клубни турнири за първи път в историята си. Скромният тим от Мадрид се добра до голямата четворка в Лигата на конференциите, след като елиминира АЕК. "Гръмотевиците" загубиха реванша в Атина с 1:3, но благодарение на успеха с 3:0 у дома излязоха крайни победители. Техе съперник в спора за място на финала ще е Страсбург.

Зини откри за АЕК в 13-атата минута, а в 36-ата Разван Марин удвои преднината на гърците от дузпа. В началото на второто полувреме Зини беше точен още веднъж и хвърли в екстаз феновете на домакините, но след час игра Иси Паласон реализира скъпоценното попадение за Райо, пратило тима на полуфиналите.

АЕК нямаше мач през уикенда и разполагаше с цяла седмица, в която да се подготви за подготви за днешния двубой. Старши треньорът Марко Николич не можеше да разчита на наказания голмайстор Лука Йович и това отвори място в титулярния състав за анголеца Зини, който напълно оправда доверието. Българският национал Мартин Георгиев отново остана на пейката.

Райо Валекано пристигна в Гърция след тежко поражение с 0:3 от Майорка в Ла Лига. Тимът на Иниго Перес се облегна на солидната си преднина, изкована на "Вайекас", но много бързо разбра, че АЕК не е развял бялото знаме.

Райо стартира със самочувствие и още в 6-ата минута пропусна стопроцентова възможност да поведе. Иси Паласон затрудни максимално Томас Стракоша, който изби топката в краката на Андрей Рациу, но румънският защитник се оказа изненадан и от около два метра стреля в аут. Малко по-късно Алваро Гарсия също можеше да открие в полза на гостите, но шутира встрани от целта.

АЕК постепенно започна да притиска съперника в неговата половина. В 12-тата минута Лазарос Рота центрира от десния фланг, но Барнабаш Варга не успя да се разпише с глава. Секунди след това домакините изпълниха тъч, Зини се пребори в наказателното поле с Пате Сис и с мощен удар разстреля Аугусто Баталия.

В средата на полувремето реферът Еспен Ескаас подмина претенции на Варга за дузпа. Алваро Гарсия пък се контузи и вместо него на терена се появи Алфонсо Еспино.

В 34-тата минута Абубакари Койта финтира Рациу, който го фаулира и този път АЕК получи дузпа. Зад топката застана Разван Марин, чийто прецизен изстрел не остави шансове на Баталия - 2:0.

Малко след почивката Зини заби втория си гол в мача и изравни общия резултат. Анголецът засече хубаво центриране на Дерек Кутеса и вдигна на крака феновете на АЕК.

Всичковървеше перфектно за "жълто-черните" от Атина, но те забравиха, че Райо Валекано може да контраатакува опасно. В 60-ата минута резервата Педро Диас изведе Иси Паласон в наказателното поле и халфът елегантно прати топката под гредата, връщайки предимството в общия резултат на своя тим.

Зини продължаваше да е най-сериозното оръжие на АЕК, но пропусна от чиста позиция в 66-ата минута. Четвърт час преди края Марко Николич предприе двойна смяна, като в игра се появиха Никлас Елиасон и Мият Гачинович.

АЕК опита всичко, за да стигне до четвърти гол и да прати мача в продължения, но защитата на Райо Валекано действаше много концентрирано. В последните секунди испанците можеха да отбележат второ попадение, но Хорхе де Фрутос уцели гредата след грешка на Стракоша.

Снимки: Imago