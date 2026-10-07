Колев пред Sportal.bg: Падна една тежест от плещите на футболистите и щаба след победата

Бившият централен нападател на националния отбор Александър Колев изрази задоволството си от първата победа на България в Лигата на нациите. "Лъвовете" се наложиха с 2:0 като гости на Люксембург, а успехът дойде след головете на Кристиян Балов и Атанас Илиев.

В гостуването си в Sportal Studio Live Колев акцентира върху значението на победата след напрежението, натрупало се около родните национали заради липсата на успех в първите три мача.

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"Усмихнат съм, щастлив съм, най-вече защото падна една тежест от плещите на футболистите, треньорите и целия щаб след тази победа", заяви Колев.

Според него успехът може да даде необходимото спокойствие на отбора след трудния старт на турнира. Преди двубоя с Люксембург България имаше само една спечелена точка от първите си три срещи. Колев отличи и представянето на Даниел Наумов, който имаше важни намеси през второто полувреме и помогна на "трикольорите" да запазят мрежата си суха.

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"Добрите намеси на Дани Наумов запазиха чиста мрежа за нашия отбор", коментира бившият национал.

Наумов действително се намеси решаващо при няколко ситуации след почивката, включително при двойно спасяване срещу Венсан Тил и Омар Натами. България удържа натиска на домакините и записа първата си победа в групата.

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